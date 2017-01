Pistoleiros executam motorista de caminhonete em Ponta Porã

Site Porã News

Na manhã desta terça-feira (24), um ataque violento deixou um morto e dois feridos em Ponta Porã, fronteira com o Paraguai.

Victor Hugo Colman estava a bordo de um veículo Toyota SW4 acompanhado de Júlio Gamarra Garcia de 33 anos, na Avenida Marechal Floriano quando teve o veículo interceptado por pistoleiros que estavam em um veículo GM Onix com placas do Paraguai.

Segundo informações do site Porã News os pistoleiros atingiram o carro com disparos de fuzil M4 e uma pistola 9mm que foi posteriormente abandonada dentro do veículo. Victor Hugo Colman morreu no local, já seu parceiro foi atingido com tiros de raspão e não corre risco de vida.

De acordo com informações da Polícia Civil, a vítima tentou fugir e acabou atropelando um motociclista que ficou em estado grave.

Os criminosos empreenderam fuga pelo lado paraguaio.

A polícia irá solicitar imagens das câmeras de segurança a fim de localizar os criminosos.

Bárbara Ballestero – Diário MS

*Com informações do Porã News