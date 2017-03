PIB fecha 2016 com uma queda de 3,6%

Arquivo/Agência Brasil

O Produto Interno Bruto (PIB) do ano passado caiu 3,6% na comparação com 2015. Os dados são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e foram divulgados nesta terça-feira (7).

Para reverter esse quadro e impedir que a recessão continuasse em 2017, o governo tomou uma série de medidas para reorganizar a economia. O teto dos gastos, as medidas microeconômicas e outras reformas colaboraram para melhorar as condições do País.

Diante dessas mudanças, as expectativas são de que já no primeiro trimestre deste ano o País volte a crescer. No mercado financeiro, especialistas apostam que 2017 fechará com PIB positivo, um crescimento de 0,50%.

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou que depois da recessão do ano passado, o País começa a voltar a normalidade e já dá os primeiros sinais de crescimento. Tudo isso, segundo ele, é efeito das medidas tomadas pelo governo para reorganizar a economia e já no primeiro trimestre de 2017 o Brasil voltará a gerar riqueza.

Conselhão

Meirelles participou da reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social (CDES), nesta terça-feira (07), onde listou indicadores que mostram que houve uma virada no cenário entre o fim de 2016 o início de 2017. Mesmo os dados de emprego, que normalmente são os últimos a reagir em uma crise, já sinalizam alguma recuperação, com a indústria gerando empregos novamente.

Indicadores

Para o ministro, termômetros importantes para o País indicam uma economia mais saudável em 2017. Entre os indicadores que melhoraram ele citou fluxo de veículos leves nas estradas, produção e venda de papelão ondulado, vendas de supermercado, produção de motos, importação de bens intermediários, confiança do consumidor, emplacamento de automóveis comerciais e risco Brasil.

Portal Brasil, com informações do IBGE