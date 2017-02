Petrobras anuncia redução nos preços do diesel e da gasolina

Geraldo Kosinski/Banco de Imagens Petrobras

A Petrobras reduziu os preços do diesel e da gasolina nas refinarias. O anúncio foi feito na noite desta sexta-feira (24) pela companhia. Essa revisão faz parte da nova política da estatal, que permite a flutuação dos preços de acordo com os movimentos do mercado.

Em nota, a empresa informou que a decisão é explicada principalmente pela queda do dólar frente ao real. Além disso, também houve influência da “redução no valor dos fretes marítimos e ajustes na competitividade da Petrobras no mercado interno”.

“Os novos preços continuam com uma margem positiva em relação à paridade internacional, conforme princípio da política anunciada, e estão alinhados com os objetivos do plano de negócios 2017/2021”, informou a petroleira por meio da nota.

A empresa explicou que, como a lei brasileira garante liberdade de preços no mercado de combustíveis e derivados, as revisões feitas pela Petrobras nas refinarias podem ou não se refletir no preço final ao consumidor.

Preço nas bombas de combustível

Se o ajuste feito for integralmente repassado ao consumidor final, o diesel pode cair, em média, 3%, o equivalente a R$ 0,09 por litro. A gasolina, com essas mudanças, pode recuar 2,3% nas bombas ou R$ 0,09 por litro.

Portal Brasil, com informações da Agência Petrobras