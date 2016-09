Pesquisadoras são impedidas de trabalhar em Vicentina

Algumas pesquisadoras que estavam trabalhando sexta-feira em Vicentina firam submetidas a constragimento. Elas e o carro que usavam foram cercados por outros dois veículos, ambos com adesivos de Cleber da Silva, candidato do PSDB a prefeito daquela cidade na eleição deste ano. O levantamento que estava sendo produzido para o Diário MS foi finalizado no final da tarde e o resultado será publicado no decorrer desta semana. Acuadas, as pesquisadoras foram até a Delegacia de Polícia Civil para lavrar boletim de ocorrência. Os veículos são uma caminhonete S-10, cor branca, com placas OOK – 5959, de Bonito e um Ford/Fiesta, na cor azul, placas DCW-9989.

A caminhonete ‘parou inclusive de forma indevida em frente ao Gol branco das pesquisadoras. O Fiesta, usado como carro de som de uma candidata à Câmara de Vereadores, estacionou na frente. Seus ocupantes tentaram intimidar as trabalhadoras que exerciam o livre direito de ir e vir. Um dos homens chegou se apresentar para elas como sendo “delegado”. Um dos homens, identificado no boletim de ocorrência como sendo Edson Santana, tentou impedir a continuidade do trabalho, deixando as três mulheres “amedontradas”.

As pesquisadoras realizavam levantamento de campo para o instituto Sensor Pesquisas, que integra o Diário MS. Como se trata de uma pesquisa para ter seus números divulgados no jornal, foi devidamente registrada no TSE, como exige a lei, sob o número MS-05710/2016.