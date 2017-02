Período de matrículas de novos alunos na UEMS vai até terça-feira (7)

O período de matrículas para os selecionados pelo Sistema de Seleção Unificada (SiSU) para os cursos oferecidos pela Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) começou e as matrículas podem ser feitas nos dias 6 e 7 de fevereiro, das 13h às 18h em todas as unidades da UEMS. Clique aqui para conferir o edital.

O novo acadêmico do curso de Engenharia Ambiental, Nathan Juviano dos Santos de 17 anos, aproveitou o primeiro dia e garantiu a matrícula na unidade de Dourados. Ele é da cidade de Rio Brilhante e ingressou na UEMS por meio de cotas para alunos negros e pardos.

“Sei que vou enfrentar muitos desafios, mas espero superá-los para terminar o curso. Conheci a área de Engenharia Ambiental como menor aprendiz em uma indústria e estou seguro de que é nisso que eu quero trabalhar”, contou.

A mãe, Rosemilda Félix dos Santos, fez questão de acompanhar o filho durante a matrícula. “Eu estou muito orgulhosa. Vim de Pernambuco para Mato Grosso do Sul e nunca tive a oportunidade de estudar. Sei que tudo vai dar certo para ele”, enfatizou.

Jovana de Souza Khalaf, de 17 anos, nova acadêmica do curso de Letras – Português-Espanhol, também aproveitou o primeiro dia para garantir a matrícula. “Sou da cidade de Jardim. Escolhi a UEMS por ser uma instituição pública e por ter o curso que eu quero. Espero aprender muito aqui”, disse.

José Terêncio, de 22 anos, já é formado em Matemática pela UEMS e decidiu tentar um novo curso na instituição. Passou em Física e já fez a matrícula. “Eu já conheço a UEMS e gosto muito da instituição, da grade curricular e dos professores. Espero me qualificar bem nessa área para seguir a carreira acadêmica”, afirmou.

Matrículas

Os candidatos aprovados na ampla concorrência, bem como os cotistas indígenas, podem realizar a matrícula em qualquer uma das 15 unidades da UEMS localizadas em todo o Estado. Já os cotistas negros e pardos deverão concluir a matrícula em uma das quatro cidades onde há bancas de avaliação específica para esta modalidade da cota: Aquidauana, Campo Grande, Dourados e Paranaíba.

As bancas são compostas por professores com experiência de atuação em estudos etnicorraciais e por integrantes de movimentos negros. Em Dourados, as bancas ocorrerão das 8h30 às 11h e das 13h às 17h e nas demais cidades (Aquidauana, Campo Grande e Paranaíba) das 13h às 17h.

Clique aqui e confira as instruções para matrículas dos aprovados pelo SiSU.

Comunicação UEMS