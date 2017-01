Perdendo audiência para a Record no Norte, Globo grava “A Força do Querer” em Belém do Pará

Estevam Avellar/TV Globo

Há algum tempo que a mídia vai destacando toda a produção de “A Força do Querer”, que em breve estreará no horário nobre, ocupando uma faixa que sofre para manter as rédeas. No entanto, certos detalhes, antes não questionados, chamam bastante atenção, como por exemplo, a decisão da Globo de gravar “A Força do Querer” (por alguns dias) em Belém (PA).

Talvez ninguém tenha parado para analisar, mas segundo o colunista Flávio Ricco, a Globo teve um bom motivo para optar por gravar na capital do Pará, é que por lá, a Globo tem patinado bastante na audiência, o que não agrada a praticamente ninguém, por isso, por uma questão de imagem, de identificação, a Globo optou por retratar essa parte do Brasil, a fim de fortalecer a marca Globo também no Norte do país.

Nos últimos meses, a afiliada da Globo esteve enfrentando dificuldades para vencer a Record TV na audiência, que por sua vez conseguiu até crescer, enquanto várias novelas da Globo fracassam por lá, o que de fato, termina sendo curioso. No final das contas, gravar parte de uma novela das nove por lá, é uma estratégia um tanto ousada, mas com chances de sucesso. Vale esperar.

ESQUECIDO

Mato Grosso do Sul já foi palco de diversas produções cinematográficas e televisivas. A mais famosa delas foi a novela “Pantanal” exibida originalmente em 1990 na extinta TV Manchete, que teve Cristiana Oliveira como protagonista, na pele de Juma Marruá, sucesso de audiência que impulsionou o turismo em nossa região. Desde então, novelas como “Alma gêmea” (2006), “A vida da gente” (2011) e a portuguesa “Belmonte” (2013) também tiveram cenas dos primeiros capítulos gravadas por aqui.