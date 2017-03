Pelo 2º mês consecutivo, Mato Grosso do Sul tem aumento de empregos formais

Mato Grosso do Sul registrou novo aumento de empregos formais em fevereiro

Mato Grosso do Sul triplicou o número de geração formal de empregos no mês de fevereiro, em relação a janeiro, segundo dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) divulgados nesta quinta-feira (16) pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Foram gerados 2.517 postos de trabalho no Estado, contra 871 em janeiro.

Em nível nacional também houve saldo positivo, de 35.612 vagas. Mato Grosso do Sul está entre os 14 estados que fecharam o mês no azul, entre eles estão todos os estados da Região Sul, São Paulo e Minas Gerais (da região Sudeste) e todos os estados da Região Centro-Oeste, incluindo o Distrito Federal, além de Rondônia, Piauí, Roraima e Ceará.

Nas regiões Norte e Nordeste, o número de dispensas superou o de contratações, com reduções de 2.730 vagas e 37.008, respectivamente. O Caged considera apenas os empregos com carteira assinada.

Os números mostram recuperação em áreas importantes da economia, como a indústria de transformação e o setor de serviços, analisa o governo federal. A indústria teve um saldo positivo de 3.949 vagas formais de trabalho e os serviços, 50.613. Em seguida, destacaram-se administração pública, com saldo de 8.280 vagas, e a agricultura, com 6.201.

São Paulo foi o estado que teve o maior saldo de empregos em fevereiro (25.412), seguido de Santa Catarina (14.858), Rio Grande do Sul (10.602), Minas Gerais (9.025) e Goiás (6.849). Os dados completos – que apontam o desempenho de cada setor e subsetor da economia – devem ser divulgados nesta sexta-feira (17).

JANEIRO

Os dados do Caged de janeiro mostravam que em Mato Grosso do Sul a Indústria gerou mais 441 empregos, a Construção Civil 370, Serviços 346 e Agropecuária 206. Quanto aos subsetores, destaque para a Indústria de alimentos e bebidas (100 vagas a mais), Serviços industriais e de utilidade pública (95 vagas a mais), Indústria de calçados (75 vagas a mais) e material elétrico (65 vagas a mais).

PAÍS

Para o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, isso representa a reversão de uma tendência negativa. A expectativa do governo, disse, é que a geração de postos de trabalho ocorra também em março e abril. “Estamos acreditando que é uma retomada, uma inversão da curva, e podemos comemorar. Estamos convictos de que, a partir de agora, vamos sempre ter dados positivos para apresentar.”

Para analistas, no entanto, o resultado de fevereiro ainda não representa a retomada do mercado de trabalho. “Provavelmente, em março devemos voltar a ter um número negativo, devolvendo uma parte do resultado de fevereiro. De forma sustentada, acredito que a geração de empregos ocorra a partir de abril”, disse o economista Luiz Castelli, da GO Associados.

“O resultado de fevereiro mostra uma melhora, mas uma melhora limitada”, disse Thiago Xavier, da Tendências Consultoria. Mesmo assim, segundo ele, o número reforça a visão de que o ciclo de ajustes no mercado de trabalho perde força.

Conforme as previsões da Tendências, as contratações devem ganhar velocidade no segundo semestre. A expectativa da consultoria é que 600 mil vagas sejam criadas no ano. (Com Estadão Conteúdo)