Pela quinta vez no ano, fila de espera do Bolsa Família é zerada

ASSESSORIA

Na casa de Celucia Pinheiro, de 65 anos, a situação era complicada. Sem renda, ela passava por dificuldades para custear os remédios e a alimentação. O alívio chegou este mês. Celucia e outras 241 mil famílias que estavam inscritas no Cadastro Único irão receber o Bolsa Família pela primeira vez. Elas foram incluídas no programa porque o Ministério do Desenvolvimento Social zerou a fila de espera para receber o benefício pela quinta vez este ano. No mês de outubro, mais de 13 milhões e 560 mil famílias serão beneficiadas pelo programa. Serão 2 bilhões e 432 milhões de reais destinados para complementar a renda destas pessoas. No estado de Mato Grosso do Sul, cerca de 124 mil famílias serão beneficiadas com a transferência de renda, injetando mais de 21 milhões de reais na economia da região.Agora, Celucia comemora o alívio que terá nas despesas.

A inclusão destas famílias só foi possível por causa do aperfeiçoamento da gestão do programa. Com o cruzamento de informações de diversas bases de dados, o governo federal identificou pessoas que tinham renda superior à mínima exigida para fazer parte do programa. Essas pessoas, que recebiam indevidamente, tiveram o benefício cancelado, abrindo espaço para quem realmente precisa. O benefício começou a ser pago no dia 18 de outubro. O ministro do Desenvolvimento Social, Osmar Terra, fala da importância de realizar ações de pente-fino no sistema para garantir que o benefício chegue às pessoas mais necessitadas.

O pagamento do Bolsa Família vai ser realizado até o dia 31 de outubro. Para saber o dia em que poderá sacar o dinheiro, o beneficiário deve ficar atento ao seu Número de Identificação Social, o NIS, que está impresso no cartão do programa. Os que terminam com o número 1, podem sacar no primeiro dia de pagamento; os com final 2 no segundo dia e assim sucessivamente. Para consultar o dia de pagamento é só acessar a página do Ministério do Desenvolvimento Social no Facebook, no endereço facebook.com/ministeriododesenvolvimentosocial e clicar na aba Calendário – Bolsa Família. O benefício fica disponível para saque por até 90 dias. Para dúvidas, o cidadão pode ligar no telefone 0800 707 2003.