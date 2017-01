Pedro Chaves ajuda municípios a conseguirem recursos em Brasília

Divulgação

O senador Pedro Chaves (PSC/MS) participou na segunda-feira (16), em Campo Grande, da eleição da nova diretoria da Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul), encabeçada pelo prefeito de Bataguassu, Pedro Caravina (PSDB), eleito com o voto de 71 dos 79 prefeitos do Estado.

“Estou aqui para cumprimentar o presidente Caravina e sua diretoria, e também para reafirmar meu apoio a todos os prefeitos sul-mato-grossenses. O meu mandato luta pelo fortalecimento dos municípios, porque se os municípios forem fortes o Estado também será forte”, disse.

“Tenho trabalhado junto com a União e o governo do Estado para viabilizar recursos que garantam o desenvolvimento. Esse ano, como 2016, será muito difícil para o Brasil, mas se trabalharmos juntos, unidos, independente das diferenças partidárias, tenho certeza de que conseguiremos grandes vitórias e quem ganhará com isso é a população”, afirmou Chaves.

O senador se colocou à disposição para ajudar as prefeituras a viabilizar recursos federais e estaduais. “Tenho uma equipe técnica gabaritada e experiente, capaz de contribuir com os municípios na elaboração de projetos nas áreas de infraestrutura, saúde, educação, esporte, cultura, lazer e turismo. Meu gabinete, tanto em Campo Grande quanto em Brasília, está à disposição dos prefeitos e vereadores e pode auxiliar muito nessa luta por investimentos”, concluiu Pedro Chaves.