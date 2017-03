A pedido de vereador, espaço público ocioso de Batayporã pode se tornar sede do Rotary Clube

Assessoria

No passado o local já sediou o Projeto Conviver, já foi cooperativa, restaurante e também padaria, e agora o prédio pode se tornar sede do Rotary Clube de Batayporã, que ainda não conta com uma estrutura própria para realizar suas reuniões e eventos.

O vereador vice-presidente da Câmara de Batayporã, Germino Roz, solicitou ao prefeito Jorge Takahashi que o município faça a doação do prédio que hoje se encontra ocioso, para a instituição. De acordo com Roz, a doação seria em termo de comodato, enquanto a instituição existir em Batayporã o prédio fica com ela, se por ventura acabar a Prefeitura volta a ser detentora do prédio.