Peça “O Peregrino – Apenas humanos” será apresentada hoje na Escola Presidente Vargas

Divulgação

A peça teatral “O Peregrino – Apenas humanos” será apresentada nesta terça-feira (21), a partir das 20h30, na Escola Estadual Presidente Vargas, em Dourados.

O espetáculo é uma construção coletiva do Grupo Teatral Os Humanos, baseada nos filmes “Apenas humanos” (2014) e “O Peregrino” (2016), do cineasta Celso Marques. Por meio de músicas compostas por ele e pela dupla Max e Neres, aborda as consequencias do uso de drogas e álcool, a violência doméstica e caminhos possíveis para a regeneração.

O grupo é formado por Celso Marques, a poetisa Heleninha de Oliveira, a dupla Max e Neres, Vanda Cabral, Gilmar Vieira e Nelson Atanázio, e se propõe a um trabalho baseado no teatro popular, em que as situações da peça são combinadas previamente, mas há espaço para os improvisos, buscando mais autenticidade nas reações dos atores.

Após a apresentação será realizada uma roda de conversa com os estudantes.

SERVIÇO

Peça: “O Peregrino – Apenas humanos”, dia 21/02, às 20h30, na Escola Estadual Presidente Vargas, Rua Oliveira Marques nº 1955, Centro.