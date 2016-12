PEC congela Fundo Partidário por 20 anos

Está na CCJ (Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania), aguardando a designação de um relator, o projeto de lei 426/2016, do senador Magno Malta (PR-ES), que congela por 20 anos o valor destinado ao Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos, mais conhecido como o Fundo Partidário. O valor total a ser destinado pelo orçamento da União de 2017 ao fundo é de R$ 819,1 milhões.

Pedro França/Agência Senado

Tal regra, apesar de ainda não estar em vigor, já foi na prática utilizada para o orçamento de 2017, já que o valor de R$ 819,1 milhões repete a destinação de 2016, sem a correção de 7,2%determinada para as despesas primárias.

INSPIRAÇÃO NA PEC DO TETO

Na justificativa, Malta reconhece sua inspiração na PEC do Teto de Gastos, já promulgada pelo Congresso, que prevê apenas a atualização monetária dos gastos públicos por 20 anos, tendo como referência a inflação do ano anterior.

“A lei dos partidos (Lei 9.096) determina que o aumento vegetativo do número de eleitores implicará no aumento dos recursos destinados para este fundo”, lembra o senador, explicando que seu projeto modifica este dispositivo, adotando o congelamento.

O projeto ainda determina que a distribuição dos recursos para cada partido continuará sendo feita de forma proporcional aos votos recebidos em cada eleição para a Câmara dos Deputados, sendo portanto atualizados pelo Tribunal Superior Eleitoral a cada quatro anos.

ELEIÇÕES DIRETAS

Uma proposta de emenda à Constituição apresentada pelo senador Reguffe (sem partido-DF) com o apoio de outros senadores pretende garantir eleições diretas no caso de ficarem vagos os cargos de presidente e vice-presidente nos três primeiros anos de mandato (PEC 67/2016). Atualmente, as eleições diretas só ocorrem se os cargos ficarem vagos nos dois primeiros anos de mandato.

A Constituição prevê que, no caso de os cargos ficarem vagos nos dois últimos anos de mandato, em 30 dias será convocada eleição indireta, feita pelo Congresso Nacional. Se a PEC for aprovada, essa hipótese valerá apenas para a vacância no último ano de mandato.

“Entendemos que a proposta atende aos anseios da sociedade brasileira, sob o eco do histórico grito das ruas a clamar “Diretas Já”, nos idos da década de 1980”, justificam os autores na emenda da PEC.

Os candidatos eleitos nessa situação, assim como ocorre atualmente, apenas completarão o tempo de mandato que faltaria para o presidente anterior.

O texto, apresentado no início de dezembro, está na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. O relator é o senador Lindbergh Farias (PT-RJ).

Agência Senado