Pastor de MS morre em acidente no Paraná

Na noite desta terça-feira (31), por volta das 19h, um acidente em uma rodovia do Paraná deixou em óbito o atual líder da Igreja Missionária Central de Campo Grande, Enéias Almeida.

A Toyota Hilux conduzida por Enéias capotou em uma curva na BR-487, entre o município de Icaraíma e o Distrito de Porto Camargo, no Paraná.

Enéias morreu no local, as outras quatro pessoas que ocupavam o veículo foram socorridas e levadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município de Icaraíma (PR).

O pastor estava retornando de férias com a família.

O velório será realizado as 18h desta quarta-feira (01), na Igreja Missionária de Dourados, localizada na Rua Ediberto Celestino de Oliveira, n °1450.

