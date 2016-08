Parceria com Exército garante moderno sistema de comunicação à GM de Dourados

A. Frota

A GMD (Guarda Municipal de Dourados) já opera um moderno sistema digital de comunicações, implantado em parceria com a 4ª Brigada de Cavalaria Mecanizada do Exército, que tem sede em Dourados, e fazendo parte do Sistema Nacional de Comunicações Críticas. Graças ao esforço do prefeito Murilo, da diretoria da Guarda Municipal e do Exército, Dourados é uma das primeiras cidades do Brasil a integrar o programa. Com isso, a Guarda Municipal já recebeu e opera 10 rádios base, instalados na central e em viaturas, 26 rádios portáteis (tipo HT) e ainda todo o sistema de software necessário para a gestão do sistema no Cecom (Centro de Comunicação e Monitoramento) da Guarda.

De acordo com o comandante da Guarda, João Vicente Chencarek, os equipamentos já foram instalados por técnicos da 14ª Cia Com Mec (Companhia de Comunicações Mecanizada) de Dourados. Essa mesma Organização Militar fará a manutenção dos equipamentos.

Vicente explica que a integração dos equipamentos será feita pelo sistema de antenas da 4ª Brigada, que cobre a cidade de Dourados. “É um sistema de comunicações inúmeras vezes superior ao que tínhamos; opera por um moderno sistema de comunicações militares, que permite a aplicação de uma série de interfaces”, explica o comandante.

O ganho em termos de resposta ao atendimento é muito grande, segundo Vicente, uma vez que todo o sistema é digital, não havendo perda na comunicação. “Com a melhoria do serviço a comunidade ganha obtendo resposta mais rápida no momento em que aciona a Guarda”, acrescenta.

“Como a Guarda Municipal está muito organizada em termos de documentação, organização e estrutura, encaminhamos a proposta e somando-se à determinação do prefeito Murilo, do Comando da Brigada e do Comando da 14ª Cia Com Mec, conseguimos a parceria, que é muito importante para Dourados”, afirma Vicente.

O trabalho começou na gestão do General Rui Yutaka Matsuda na Brigada e persistiu com o General Lourenço William da Silva Ribeiro Pinho, atual comandante. O comandante da 14ª Cia Com Mec é o Major Plácido Garcia Travassos dos Santos. “A boa relação existente entre a Guarda e o Exército também foi fundamental para o fechamento da parceria”, diz Vicente.

O sistema de comunicações da Guarda Municipal também está mais eficiente a partir da operação do Cecom (Centro de Comunicação e Monitoramento), que fica no Comando da Guarda, e já está em funcionamento.

Do Cecom é feita a coordenação e gestão de todo o sistema de comunicações da Guarda e também o monitoramento da cidade pelo sistema de câmeras instaladas em locais de grande fluxo de pessoas e patrimônios públicos. Hoje a Guarda tem 13 câmeras em operação, mas o projeto é para 70, com possibilidade de extensão para mais câmeras. Parte, 20 delas, virão do projeto “Craque; é possível vencer”, em parceria com o Governo Federal. O sistema da Guarda também será integrado com as câmeras de vídeo monitoramento urbano que o Governo do Estado tem em Dourados, desta forma tanto o município como o Estado terão acesso às imagens do CECOM, aumentando ainda mais a sua abrangência no controle e apoio a segurança pública.