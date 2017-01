“Pagador de promessas” encerra trajetória de 25 anos e passa por Dourados

Aos 71 anos de idade, Antônio Pereira popularmente conhecido como “pagador de promessas” da cidade de Porto Velho (RO), passou por Dourados na manhã desta quarta-feira (18).

Sua caminhada começou há 25 anos, após ter tido câncer e sofrido um acidente de trem. Antônio relata que se sentia completamente desenganado pela equipe médica e foi aí que resolveu fazer uma promessa em nome de Nossa Senhora, que era caminhar de cidade em cidade sem o uso de veículo.

Antônio foi curado do câncer e começou o pagamento da promessa no ano de 1991, deixando família e propriedade rural em Porto Velho, para onde retornou só cinco vezes depois do início de sua caminhada.

O romeiro fez todo o percurso com a ajuda de doações das igrejas e dos fiéis das cidades por onde passou.

“Eu fiz toda a minha caminhada com a ajuda das pessoas, e agora, depois de 25 anos, vou poder voltar pra casa com a sensação de que cumpri a minha missão.” disse.

Durante visita realizada na redação do Diário MS, Antônio recordou que esteve em Dourados há cinco anos e que na ocasião chovia muito. “Eu trouxe a chuva junto com a minha fé” brincou o romeiro.

Durante a caminhada, Antônio percorreu os estados de Roraima, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, São Paulo Minas Gerais, Paraná, além dos países Argentina, Uruguai, Bolívia e Paraguai.

Na mochila carrega recordações de todos os lugares onde esteve, entre eles, um pingente que ganhou da dupla sertaneja Gino & Geno.

O peregrino subiu pela última vez a escadaria de Aparecida do Norte no dia 31 dezembro de 2016, e assim encerrou sua trajetória, seguindo o caminho de volta à Porto Velho onde irá reencontrar sua esposa e os dois filhos.

Bárbara Ballestero – Diário MS