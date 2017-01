Overdaines aposta em shows e internet para consolidar carreira em 2017

Fundada no início de 2016, a banda Overdaines fez diversas apresentações em Dourados, sempre muito bem recebidas pelo público Underground. Agora, preste a completar um ano de carreira, está trabalhando na gravação de seu primeiro EP, que já está em andamento desde dezembro. O disco terá 7 faixas, que serão disponibilizadas para download gratuito na internet ainda em 2017.

O EP será inteiramente gravado no estúdio Laranja Sound e a produção fica por conta do proprietário do estúdio, Renan Gobi, que já gravou e produziu vários nomes de peso do cenário douradense como Tonelada, Hard Mato, Boca de Onça, Bro MC’s, Opuesto e Xupakabras.

Punto Aureo

Entre os planos da banda para 2017, além da gravação e lançamento do EP, estão a criação do portfólio digital da banda em redes sociais (Facebook, YouTube, Instagram, SoundCloud, etc); a produção de um videoclipe em parceria com o estúdio visual Punto Aureo; a participação em um projeto do Estúdio Musaka em Campo Grande, que registra bandas em uma apresentação ao vivo, gerando um material fiel à performance da banda. Também planejam se apresentar nas casas de show e festivais da cidade.

A banda é composta por quatro músicos. Comandando os timbres vintage/psicodélicos na guitarra está Igor Além. Nas frequências graves e energéticas do contra-baixo, Rodrigo Dunha. No swing do compasso rueiro da bateria, Renan Beni. Nos vocais insanamente rimados, Max Dante Miliano fecha a formação.

Quem se interessar em acompanhar o trabalho da Overdaines ou entrar em contato, os integrantes podem ser facilmente contatados pelo Facebook: Max Dante, Igor Além ou Rodrigo Dunha.