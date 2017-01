Oscar 2017: Musical “La la land” iguala-se a outros recordistas, com 14 indicações

O GLOBO

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas dos Estados Unidos divulgou ontem (24) a lista com os indicados ao Oscar 2017.

Como era de se esperar, “La la land: cantando estações” já está fazendo história no Oscar 2017. O musical dirigido por Damien Chazelle foi indicado em 14 categorias, igualando o recorde de “Titanic” (1997) e “A malvada” (1950). Além de concorrer a melhor filme, direção, roteiro original, atriz (Emma Stone), ator (Ryan Gosling) e trilha sonora, o longa ainda disputa duas vezes na categoria canção original, com “Audition (The fools who dream)” e “City of stars”.

“La la land” concorre ainda a estatuetas de fotografia, mixagem de som, edição de som, direção de arte, figurino e edição.

Fortes concorrentes, mas com bem menos indicações, “A chegada”, de Denis Villeneuve, e “Moonlight: Sob a luz do luar”, de Barry Jenkins, disputam em oito categorias cada. “Manchester à beira-mar”, “Até o último homem” e “Lion” ficam na esteira com seis indicações.

Os indicados ao Oscar foram anunciados na manhã desta terça-feira em uma transmissão ao vivo. No novo formato, nomes como Jennifer Hudson, Brie Larson, Emmanuel Lubezki, Jason Reitman e Ken Watanabe falaram sobre suas experiências com a premiação e apresentaram os nomes.

OUSADIA?

Olhando por alto, as indicações do Oscar 2017 parecem não apresentar nenhuma grande surpresa. Afinal, “La la land: cantando estações”, “A chegada” e “Moonlight: sob a luz do luar” emplacaram várias delas, o que já era esperado. Analisando mais de perto, no entanto, chama a atenção uma escolha histórica, ousada e corajosa da Academia: a animação “Kubo e as cordas mágicas”, além de concorrer em sua categoria, disputa também a estatueta de melhores efeitos visuais, algo inédito para um filme do gênero. Será incrível quando a Academia reconhecer o trabalho de fotógrafos, diretores de arte e figurinistas em animações, mas já temos aqui um primeiro e importante passo que indica a existência de uma Academia mais liberal.

POLÊMICAS

Aliás, neste ano, as críticas à ausência de atores negros entre os indicados não se aplicam. Estão na disputa o ator coadjuvante Mahershala Ali e a atriz coadjuvante Naomie Harris (ambos de “Moonlight”); e o ator Denzel Washington e a atriz Viola Davis (“Cercas”), entre outros. A primeira reação de algumas pessoas é pensar que essas indicações são uma reação da Academia ao movimento #OscarsSoWhite (Oscar muito branco, em tradução livre), polêmica que atingiu a entidade nas duas últimas edições. É mais provável, no entanto, que a reação tenha vindo da própria indústria de Hollywood: em tese, ambos os filmes não estão concorrendo ao Oscar por condescendência da Academia, mas porque são bons e contam com interpretações memoráveis. Será que o mercado de cinema dos EUA está começando a apreciar mais diversidade nas telas? Tomara que sim.

“INJUSTIÇADOS”

Foram nove títulos escolhidos para disputar a estatueta de melhor filme (o limite é dez). Não há nenhum susto entre os selecionados, mas é sempre bom celebrar a presença de uma ficção científica — no caso, “A chegada”, de Denis Villeneuve. Filmes de gênero não costumam ganhar tanta atenção nas categorias consideradas mais importantes. Por outro lado, reside aí justamente uma decepção: a ausência do irreverente “Deadpool”. Com indicações aos prêmios dos sindicatos dos atores, roteiristas e diretores (uma combinação que, historicamente, praticamente garante uma indicação ao prêmio máximo), o longa de super-herói ficou completamente de fora do Oscar 2017. Há outras esnobadas como Amy Adams (“A chegada”), Tom Hanks (“Sully: O herói do rio Hudson”), Hugh Grant (“Florence: Quem é essa mulher?”), Annette Bening (“20th century women”) e o diretor Clint Eastwood (“Sully”).

“MOONLIGHT”

Mas, afinal, quem é o franco favorito ao troféu de melhor filme? Pode-se pensar que é “La la land”, afinal, o musical emplacou o número recorde de 14 indicações (num empate apenas com “Titanic”, de 1997, e “A malvada”, de 1950). Mas “La la land” é um filme de US$ 30 milhões, com atores queridinhos (Ryan Gosling e Emma Stone) e uma produção complexa o suficiente para abocanhar indicações em várias categorias técnicas. Feito impressionante vem mesmo de “Moonlight”, um drama indie de apenas US$ 5 milhões que disputa oito estatuetas. Além disso, “Moonlight”, sobre a jornada de um homem negro e gay em três etapas de sua vida, é o filme que mais arrecadou láureas na temporada atual de premiações (quase 100, até agora), a maioria vindas de associações de críticos, como Los Angeles, Boston e Nova York, para citar algumas das mais relevantes — sem contar o fato de ter levado o Globo de Ouro de melhor filme dramático. Ainda é cedo para cravar quem deve levar o Oscar, mas já é possível dizer que “Moonlight” é a pedra no sapato de “La la land”.

TRANSMISSÃO

A cerimônia de entrega da premiação mais pop da sétima arte mundial acontece em 26 de fevereiro, com apresentação de Jimmy Kimmel, no teatro Dolby, em Los Angeles (Califórnia), e será transmitida para mais de 225 países e territórios.

MELHOR FILME

La La Land – Cantando Estações

Manchester à Beira Mar

Até o Último Homem

Moonlight

A Chegada

Lion: Uma Jornada Para Casa

Cercas

Estrelas Além do Tempo

A Qualquer Custo

MELHOR DIRETOR

Damien Chazelle (La La Land)

Kenneth Lonergan (Manchester)

Barry Jenkins (Moonlight)

Dennis Villeneuve (A Chegada)

Mel Gibson (Até o Último Homem)

MELHOR ATRIZ

Emma Stone (La La Land)

Natalie Portman (Jackie)

Isabelle Huppert (Elle)

Meryl Streep (Florence)

Ruth Negga (Loving)

MELHOR ATOR

Casey Affleck (Manchester)

Ryan Gosling (La La Land)

Andrew Garfield (Até o Último Homem)

Viggo Mortensen (Capitão Fantástico)

Denzel Washington (Cercas)

MELHOR ATRIZ COADJUVANTE

Octavia Spencer (Estrelas Além do Tempo)

Michelle Williams (Manchester)

Naomie Harris (Moonlight)

Nicole Kidman (Lion)

Viola Davis (Cercas)

MELHOR ATOR COADJUVANTE

Lucas Hedges (Manchester à Beira do Mar)

Michael Shannon (Animais Noturnos)

Dev Pastel (Lion)

Mahershala Ali (Moonlight)

Jeff Bridges (A Qualquer Custo)

MELHOR ROTEIRO ORIGINAL

Manchester à Beira do Mar

La La Land

The Lobster

20th Century Women

A Qualquer Custo

MELHOR ROTEIRO ADAPTADO

A Chegada

Cercas

Figuras Ocultas

Lion

Moonlight

MELHOR ANIMAÇÃO

Zootopia: Essa Cidade é o Bicho

Moana — Um Mar de Aventuras

A Tartaruga Vermelha

Kubo e as Cordas Mágicas

My Life as a Zucchini

Melhor documentário

13th (Ava Du Vernay)

I’m not Your Negro (Raoul Peck)

Life Animated

Fire at Sea (Gianfranco Rosi)

O.J. Made in America (Ezra Edelman)

Melhor curta em documentário

Extremis

4.1 Miles

Joe’s Violin

Watani: My Homeland

Os Capacetes Brancos

Melhor filme estrangeiro

A Man Called Ove (Suécia)

Tana (Austrália)

It’s the End of the World (Canadá)

Land of Mine (Dinamarca)

The Kings Choice (Noruega)

Melhor fotografia

A Chegada

Silence

La La Land

Lion

Moonlight

Melhores efeitos visuais

Doutor Estranho

Kubo e as Cordas Mágicas

Rogue One: Uma História Star Wars

Mogli

Até o Último Homem

Melhor trilha original

Jackie

La La Land

Lion

Moonlight

Passageiros

Melhor maquiagem e cabelos

A Man Called Ove

Star Trek: Sem Fronteiras

Esquadrão Suicida

Melhor canção original

Audition (La La Land)

Can’t Stop the Feeling (Trolls)

City of Stars (La La Land)

Empty Chair (Jim: The James Foley Story)

How Far I’ll Go (Moana)

Melhor design de figurino

Animais Fantásticos

Florence: Quem é essa mulher?

Jackie

La La Land

Aliados

A cerimônia acontece no dia 26 de fevereiro.