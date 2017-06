Orquestra UFGD realiza neste domingo concerto para o público infantil

Divulgação UFGD

Neste domingo, 11 de junho, a Orquestra UFGD fará um concerto voltado para o público infantil, intitulado “O mundo mágico da orquestra e som dos seus mais variados instrumentos musicais”.

A apresentação começa às 17h, no Teatro Municipal de Dourados, com ingressos que custam R$ 10,00 (inteira) e R$ 5,00 (meia – estudantes, idosos com idade igual ou superior a 60 anos, crianças de 06 a 12 anos, pessoas com deficiência e professores). Crianças com até 5 anos não pagam.

Segundo a maestra Thais Costa, a ideia é despertar nessa nova geração, de crianças e jovens, a vontade de estudar música e futuramente poder fazer parte da Orquestra. “Além da apresentação dos instrumentos musicais e sua composição, teremos a participação de mini maestros e maestras regendo e entendendo o fazer musical”, destacou Thais.

Todo o valor arrecadado com os ingressos será revertido para ações do projeto “Amigos do Teatro”, que visa a melhoria na estrutura do Teatro Municipal de Dourados com a contribuição de eventos que têm bilheteria.

Conforme o secretário municipal de Cultura, Gil Ésper, o Teatro é o maior equipamento cultural de Dourados e merece esse reconhecimento. “Estamos tentando mudar essa visão dentro da própria prefeitura. Já estamos com um projeto para a reforma do Teatro, mas o amigos do teatro tem essa visão de pertencimento da classe artística desse local que é tão importante para a cidade e para a comunidade. A doação da bilheteria de eventos parceiros será revertida em melhorias de equipamentos e do próprio prédio”, explicou.

Os ingressos para o concerto de domingo já estão sendo vendidos no Teatro Municipal.Mais informações pelo telefone (67) 3410-2869.