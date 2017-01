Ordem para a rebelião em Manaus teria partido de MS

G1 MS

Segundo informações divulgadas no Fantástico, da TV Globo, no domingo (08), teria partido do Presídio Federal de Segurança Máxima de Campo Grande a ordem para rebelião no Complexo Anísio Jobim, em Manaus (AM), a mais de 2 mil quilômetros de distância.

É no Mato Grosso do Sul que estão presos os chefes da facção criminosa que chefia o tráfico de drogas no Norte do país. O mais importante deles aparece em imagens obtidas pela Polícia Federal: José Roberto Fernandes Barbosa, de 44 anos,popularmente conhecido no mundo do crime como “Zé Roberto da Compensa”, preso na Operação “La Muralla”, de 2015, junto com outros chefes da facção. Eles estão em prisões federais fora do estado do Amazonas em RDD (Regime Disciplinar Diferenciado), regime este em que o preso fica isolado.

Os criminosos continuam presos, mas passaram a ter o direito de receber visitas. De acordo com as autoridades, a ordem que chegou a Manaus foi executada por bandidos do terceiro escalão da quadrilha, para que matassem os presos de uma facção rival da região Sudeste que disputava com a quadrilha do Amazonas o controle do tráfico na Região Norte.

A localização do presídio fica em área estratégica, pois é onde a droga produzida no Peru e na Colômbia é escoada, a rota do Solimões. Peru e Colômbia são considerados atualmente, os maiores produtores de cocaína do mundo. A rota pelo rio é um dos mais importantes corredores do tráfico no Brasil e funciona como esconderijo.

