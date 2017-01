ONG começa 2017 projetando seu primeiro semestre

Completando 6 anos de história voluntária a favor dos animais, a ONG Refúgio dos Bichos começa 2017 a todo o vapor.

Divulgação/Facebook/ONG Refúgio dos Bichos

A ONG Refúgio dos Bichos, começa o primeiro semestre de 2017 com a possibilidade adquirir um terreno e construção de um canil para abrigar os animais. Além de campanhas para alimentação e medicação dos animais realizadas frequentemente.

O jornal Diário MS procurou a presidência da ONG para as informações sobre os novos projetos. Em conversa, a vice-presidente Carla Patrícia, explicou sobre os novos projetos para o primeiro semestre de 2017 e a possibilidade do canil:

“Estamos pleiteando um local próprio. Nos tornamos entidade de utilidade pública e através disso possivelmente teremos um espaço cedido pela prefeitura para construção do canil”, disse Carla.

“Precisamos obter o terreno para construção do canil, campanhas para arrecadarmos material para construção. Precisamos também de colaboradores mensais para a realização dos projetos e a manutenção do tratamento e cuidados com os animais”, concluiu.

A vice-presidente disse que “a ONG Refúgio dos Bichos é formada por 12 integrantes e diversos voluntários que sedem suas casas para abrigarem animais abandonados”.

Apesar de todo o trabalho voluntário, Carla ainda ressalta a dificuldade em manter a ONG funcionando:

“Não temos verba, não temos canil e dependemos da ajuda da população para continuar nosso trabalho. Sobrevivemos de doações através de depósitos conta bancária, ações e colaboradores que se comprometem mensalmente a nos ajudar. As dificuldades são imensas, falta muitas vezes dinheiro para necessidades primárias como suprir as necessidades básicas de alimentação e medicamentos e custos veterinários ”, falou.

ANIMAIS:

Segundo Carla, os animais resgatados ficam em casas temporárias esperando por um lar definitivo e é possível adotar um animal de estimação entrando em contato através da Página do Facebook: ONG Refúgio dos Bichos.

DOAÇÕES:

Para a realização do projeto, a ONG Refúgio dos Bichos pede aos voluntários sua solidariedade para doações bancárias através dos dados:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 2054

OP: 001

Conta: 28881-9

Titular da conta: Carlos Alberto G. de Paula (Tesoureiro da ONG)

SICREDI

Agência: 0903

C/c: 37466-1

Titular da conta: ONG Refúgio dos Bichos

Carlos Augusto F. — Diário MS