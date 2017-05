Olavo Sul busca informações e Vila Formosa terá casas populares

Eder Gonçalves

O vereador Olavo Sul (PEN) encaminhou um requerimento à secretaria de Governo da Prefeitura de Dourados, solicitando informações sobre o lote da prefeitura localizado na Vila Formosa que deveria ter sido transformado em 40 casas populares, mas que até o momento ainda não saiu do papel.

Em resposta, o diretor presidente da Agehab (Agência Municipal de Habitação de Interesse Social), Sérgio Henrique Pereira Martins de Araújo, informou que o loteamento já foi aprovado e regularizado através da agência, estando neste momento em fase de aprovação pela Caixa Econômica Federal, por meio da empresa construtora vencedora da licitação.

Informou ainda, em ofício encaminhado ao gabinete do vereador, que a Agehab aguarda o início das obras do Conjunto Residencial Arthur Flores, para iniciar as visitas sociais para posterior entrega aos sorteados.

Para o vereador Olavo Sul, é gratificante buscar melhorias para as comunidades, tanto dos distritos quanto do município. “Essa é uma das reivindicações da comunidade da Vila Formosa. Na época em que foi anunciada a construção das casas populares, o mesmo ocorreu em outro distrito e foi entregue aos sorteados. Espero que a entrega ocorra o mais rápido possível às famílias que tanto sonham com uma moradia. Tenho cobrado todos os dias, uma atenção maior da administração aos distritos, principalmente para as comunidades esquecidas pelas gestões passadas”, disse o vereador Olavo Sul.