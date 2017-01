Obras em cratera e drenagem foram os maiores desafios de Léo Matos

Divulgação

Durante sua gestão que se encerra no próximo dia 31 de dezembro, o prefeito de Naviraí, Léo Matos passou por vários desafios no longo desses quatro anos. O maior período de chuva registrado no último ano fez com que o enorme cratera dividisse os bairros Jardim Paraíso IV e Vila Alta, alagamentos na avenida Amélia Fukuda e Campo Grande (no bairro Harry Amorim), epidemia de dengue e H1N1, fechamento da Usina e crise política e econômica que assolou todo o País.

Mesmo com tantas dificuldades apresentadas e principalmente a falta de recursos para obras essenciais e principalmente pelos estragos provocados pelas chuvas, o prefeito Léo Matos correu atrás de ajuda do governador do estado, que sem dúvida foi o maior parceiro de sua gestão. “Governador Reinaldo foi um pai para Naviraí”, elogiou o prefeito.

CRATERA

Léo Matos destaca a participação do governo de MS principalmente no combate a erosão nos bairros Vila Alta e Paraíso IV. Avenida José Limeira. onde existia uma enorme cratera com mais de 1km e até 20 metros de profundida, hoje esta 100% com drenagem de águas pluviais e asfaltada. O prefeito de Naviraí lembra que o investimento do governo que atendeu seu pedido esta orçado em aproximadamente R$ 15 milhões. “Com este recurso que conseguimos junto ao estado possibilitará a pavimentação asfáltica de todas as ruas do Vila Alta e Paraíso, na qual já esta em fase final a obra”, destacou o prefeito.

DRENAGEM AMÉLIA FUKUDA

Durante as fortes chuvas, Naviraí tem sofrido com alagamentos principalmente na avenida Amélia Fukuda. Problemas com drenagem de águas pluviais teve uma atenção especial dada pela atual gestão. Buscando resolver parte dos problemas, e com a falta de recursos próprios para obras desta dimensão, Léo buscou parcerias com o estado. Hoje, a obra de drenagem da avenida Amélia Fukuda, que esta sendo realizado pela empresa Pactual Construções LTDA, esta em fase final, o que levará mais conforto e qualidade de vida a população. Ao todo está sendo investido R$ 3.208.503,27, na drenagem que teve inicio entre a rua Turnera e avenida Amélia Fukuda. Estão sendo feitos 1.895,00 metros de tubulação, com 20 poços de visita e um dissipador a beira de um córrego.