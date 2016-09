Obras do Plano Plurianual da União beneficiam diretamente Dourados

Duas obras que constam no Plano Plurianual 2016-2019, publicado no Diário Oficial da União de quarta-feira (31) beneficiam diretamente Dourados, um na área de logística, que é a concessão e duplicação da BR-267, entre Nova Alvorada do Sul e a divisa com São Paulo e outa na área de segurança, que é a conclusão do polo do Sisfron de Dourados.

No caso da BR-267 são 249 km de rodovia, que liga a BR-163, em Nova Alvorada do Sul, até a ponte que sobre o rio Paraná, em Bataguassú (MS). O Governo Federal tem estudos sobre a viabilidade de privatização dessa via, que pode inclusive ser duplicada. A partir de Presidente Epitácio, no interior de São Paulo, do outro lado da ponte, a rodovia já é duplicada.

Isso criará um corredor com rodovias duplicadas em ótimas condições de tráfego entre São Paulo e Dourados de 349 quilômetros (De Dourados a Nova Alvorada do Sul são 100 Km), que vão melhorar significativamente a logística da maior cidade do interior de Mato Grosso do Sul. Também melhorará a competitividade de Dourados para a implantação de grandes empresas.

No sentido sul, Dourados terá até o ano que vem um corredor de 250 Km duplicados pela BR-163. Este trecho já está concedido à CCR MSVia, sendo um corredor que facilita a logística de Dourados em relação ao sul do Brasil.

Também está no Plano Pluranial a conclusão do polo do Sisfron (Sistema Integrado de Monitoramento das Fronteiras) em Mato Grosso do Sul. Esse polo tem o cento das operações em Dourados e está sendo implantado pela 4ª Brigada de Cavalaria Mecanizada, sediada em Dourados.

É um sistema que melhora a segurança de Dourados e região, criando um ambiente mais tranquilo e confiável para recebimento de investimentos. Em toda a região estão sendo instaladas antenas, radares e sensores fixos e móveis para vigiar a fronteira seca ente Brasil e Paraguai.

O Plano Plurianual 2016-2019 prevê metas e direciona as políticas públicas para os próximos três anos. O plano foi originalmente divulgado em janeiro, mas foi alterado algumas vezes e republicado depois de mudanças solicitadas pelo Congresso Nacional, que apontou “erros materiais” no texto.

Dourados tem recebido grandes investimentos que dependem de uma boa logística. Entre eles estão a ampliação da unidade fabril da JBS (Seara – Processamento de suínos), de R$ 560 milhões) e a esmagadora e fábrica de óleo de soja da Coamo, de R$ 500 milhões). Os novos investimentos em rodovias melhora o acesso das empresas aos mercados. Esses investimentos juntos vão gerar mais de 2 mil empregos diretos.