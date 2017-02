Obras de revitalização do Aeroporto de Dourados podem começar em junho

MELHORIAS | Terá moderno terminal de passageiros, pista ampliada, novos pátio e seção de combate a incêndio

Divulgação

Articulação política do parlamentar manteve a revitalização do aeroporto inserida no Programa de Expansão da Aviação Regional do Governo Federal e garantiu investimentos de R$ 49 milhões para as obras

O deputado federal Geraldo Resende (PSDB) cobrou do coordenador do Profaa (Programa Federal de Auxílio a Aeroportos), Eduardo Henn Bernardi, rapidez na conclusão dos projetos de engenharia e arquitetura para a revitalização completa do Aeroporto Regional de Dourados – Francisco de Matos Pereira.

A previsão é de que todos os projetos sejam entregues até o mês de maio pelos técnicos contratados pelo Banco do Brasil, que são os responsáveis pela elaboração e confecção dos projetos, e as obras comecem em junho. Ontem (13) pela manhã, o deputado foi mais uma vez conferir as precárias condições do Aeroporto de Dourados e ratificou a certeza de que a obra é indispensável para a cidade.

O parlamentar celebrou essa conquista para toda a Grande Dourados. “Com os cortes nos gastos promovidos pelo governo federal, os investimentos em novos aeroportos foram adiados, inclusive em Mato Grosso do Sul, mas bati às portas do Ministério dos Transportes e consegui manter o projeto de Dourados, de forma que serão construídos, este ano, apenas seis novos aeroportos em todo o Brasil, sendo um deles em nossa cidade”, ressalta Geraldo Resende.

Para o deputado, é inadmissível que uma cidade polo de desenvolvimento não seja dotada de um aeroporto moderno. “Solicitei esta audiência porque entendo que Dourados precisa de um aeroporto que esteja realmente à altura das necessidades da região”, argumenta. “Os passageiros sofrem diariamente com os recorrentes atrasos ocasionados por tempo ruim, além de desvios de voos para Campo Grande. Tudo isso aumenta o tempo de viagem e causa enormes dores de cabeça os passageiros”, disse o deputado.

Assim que os projetos forem apresentados, o Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (SAC) firmará o Termo de Compromisso com o governo estadual, que será responsável pelo processo de licitação e execução das obras. “Confio que o governador Reinaldo Azambuja dará sequência rápida aos trâmites burocráticos e vencer essa etapa da escolha da empresa que irá erguer o novo aeroporto” afirmou o parlamentar.

A revitalização do aeroporto de Dourados foi inserida pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão ao PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) 2017. A obra está orçada em R$ 49 milhões, sendo que R$ 15 milhões já em 2017, outros R$ 15 milhões serão aplicados em 2018 e os R$ 19 milhões restantes serão direcionados em 2019, quando a construção será concluída.

O empenho de Geraldo Resende para dotar o município de um moderno aeroporto teve início ainda no mandato passado. “Desde 2011, tenho me debruçado diariamente sobre a reforma completa do aeroporto”, lembra. “À medida que os repasses serão realizados, fiscalizarei o andamento das obras para que não ocorram atrasos e transtornos à população”, frisou Geraldo Resende.

Após os investimentos de R$ 49 milhões, o aeroporto de Dourados terá um moderno terminal de passageiros com 2.160m2, a pista será aumentada para 2.280 metros por 45 metros de largura, terá novo pátio com quatro posições para aeronaves, nova seção de combate a incêndio de 360m2, nova iluminação noturna, sinalização de pista e um centro de operação e navegação aérea, permitindo a qualquer aeronave que hoje opera voos domésticos no Brasil ter totais condições de pouso e decolagem em Dourados.

Em função da grandeza e da importância da obra, o Ministério dos Transportes classificou o Aeroporto Regional de Dourados – Francisco de Matos Pereira entre as seis obras primordiais da aviação regional, cumprindo o compromisso de melhorar toda a infraestrutura aeroportuária e projetando de vez a cidade no mapa do desenvolvimento do Brasil.

Com a crise econômica, o governo federal fez cortes nos investimentos, inclusive no Programa de Expansão da Aviação Regional, que previa construir, reformar ou ampliar 270 aeroportos num custo estimado de R$ 7,3 bilhões. Dada a forte articulação política do deputado Geraldo Resende em Brasília, a cidade de Dourados foi a única de Mato Grosso do Sul que se manteve inserida no programa do governo federal.