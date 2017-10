Obama sai em campanha pela primeira vez desde que deixou a Casa Branca

As disputas na Virgínia e em Nova Jersey, e uma eleição especial que decidirá uma vaga no Senado do Alabama em dezembro, são uma prévia das eleições parlamentares do ano que vem, quando todas as 435 cadeiras da Câmara dos Deputados e um terço dos 100 assentos do Senado federal serão disputados. Atualmente os republicanos controlam as duas Casas.