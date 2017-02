O que falta para Lucas Barrios assinar com o Grêmio

Do UOL, em São Paulo

Agência Palmeiras

O ‘fazedor de gols’ que o Grêmio busca desde dezembro deverá ser Lucas Barrios, 32 anos. O anúncio do centroavante, contudo, ainda depende de avanço nas tratativas junto ao Palmeiras e à Crefisa, investidora que paga os vencimentos do argentino naturalizado paraguaio.

A ideia do time gaúcho é assinar em definitivo, nada de empréstimo, e com um pacote de investimento bem inferior ao depositado em São Paulo. Na soma de salários, transferência e luvas acordadas, o aporte da empresa de crédito chega a R$ 1 milhão.

Apesar da complexa operação, o Grêmio mostra otimismo em um desfecho rápido. Pelo lado palmeirense, a rescisão de contrato, desejada pelos gaúchos para o avanço na negociação, é estudada; a economia da parceria com a saída do centroavante pesa.

Para assinar com o Grêmio, Barrios terá de abrir mão do atual contrato com o Palmeiras. Ainda há negociação sobre o acerto para essa rescisão, e as partes discutirão nos próximos dias os passos para definirem a ida do camisa 8 alviverde para Porto Alegre.

A negociação evoluiu na noite de terça-feira, quando Barrios deixou a concentração palmeirense na Academia de Futebol, ao lado de um empresário. O jogador foi relacionado por Eduardo Baptista para o dérbi desta quarta-feira contra o Corinthians, em Itaquera.

As partes debatem se o jogador receberá multa pela quebra de contrato. O Grêmio, por sua vez, aguarda uma definição entre Barrios e Palmeiras. A diretoria, que não admite publicamente as tratativas, descarta envolver percentual de seus atletas no acordo.

Em Porto Alegre, Barrios terá algo impossível no Palmeiras, especialmente após a contratação de Miguel Ángel Borja, junto ao Atlético Nacional-COL: garantia de titularidade.

Mesmo com Luan, Pedro Rocha e Everton, o Grêmio entende que o ataque carece de um jogador que possa converter mais as chances criadas. Barrios possui características para segurar a bola, realizar a função de pivô e ainda se mostra eficiente no início de 2017.

Mesmo com apenas 73min jogados na temporada – 45min em amistoso contra a Ponte Preta e 28min na goleada do último domingo sobre o Linense (4 a 0), Barrios anotou dois gols, número acima aos dos concorrentes no Palmeiras: Willian (um) e Alecsandro (zero).

Mediante o acordo com o Palmeiras, Lucas Barrios deverá assinar contrato de três ou quatro anos com o Grêmio. E será um dos maiores salários do elenco, que tem sido encaixado em um planejamento financeiro de equilíbrio nos vencimentos.