Número de mortos em ataque na Somália passa de 350

O número de mortos no pior ataque da Somália, ocorrido há uma semana na capital Mogadíscio, subiu para 358, anunciou o ministro da informação do país, Abdirahman Osman, nesta sexta-feira (20). O balanço anterior era de 302 mortos. Osman disse ainda que 56 pessoas seguem desaparecidas após o ataque.

Segundo as informações do ministro, no total outras 228 pessoas ficaram feridas e 122 foram levadas de transporte aéreo para receberem tratamento na Turquia, no Sudão e no Quênia.