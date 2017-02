Novo Horizonte do Sul sofre com fortes chuvas

PREJUÍZO| Estradas rurais intransitáveis, pontes destruídas e a obra da contenção da erosão levada pela correnteza

Mandy Biagi

O município de Novo Horizonte do Sul está sofrendo com as fortes chuvas que atingiram a região nos últimos dias. No final de semana passado foram 135 milímetros de chuva em poucas horas, chuva que deixou as estradas rurais intransitáveis, pontes destruídas e a obra da contenção da erosão foi levada pela correnteza.

O prefeito de Novo Horizonte do Sul, Marcílio Benedito, explicou que as equipes estão trabalhando em período integral para tentar minimizar os problemas que as chuvas causaram.

“É uma situação bem difícil, nossa cidade vive um momento complicado, estamos tentando ajustar as contas, e nosso parque de máquinas está totalmente defasado, não temos máquinas para recuperar as estradas em tempo de escoar a soja, precisamos da ajuda de todos que se sensibilizarem com nossa situação, todos serão atendidos, mas pedimos calma porque o problema é de todos nós”, disse Marcílio.

O gerente de Infraestrutura, Mauro Reginato, completou dizendo que com todo esforço que já foi feito, a safra de soja conseguiu ser escoada, porém as estradas ainda estão sendo recuperadas.

“A chuva foi muito forte, uma no sábado e outra na segunda para terca-feira, onde destruiu praticamente todas as nossas estradas, que acabaram interditando todas as fazendas, nossa força tarefa foi de durante a semana passada retirar a soja do município e com esforço conseguimos”, disse o gerente.

Mauro finalizou dizendo que a população está cobrando os serviços, mas a condição da prefeitura com duas máquinas locadas é preocupante.

“Pedimos a compreensão de todos, queremos resolver tudo o mais rápido possível, mas agora temos que dar suporte a rede escolar, precisamos trabalhar nas estradas onde os ônibus passam para transportar nossos alunos. Os maquinários estão em péssimas condições, as duas pá carregadeiras estão com motor fundido, por isso estamos trabalhando com uma que locamos e outra retroescavadeira também locada, esperamos que nos próximos dias as coisas se normalizem”, finalizou Mauro.