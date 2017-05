Novas viaturas vão garantir melhor prestação de serviço dos bombeiros em 16 cidades

As 21 novas viaturas entregues pelo Governo do Estado ao Corpo de Bombeiros beneficiam as cidades de Amambai, Aparecida do Taboado, Aquidauana, Campo Grande, Chapadão do Sul, Costa Rica, Coxim, Ivinhema, Jardim, Maracaju, Mundo Novo, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã e Três Lagoas.

De acordo com o comandante dos bombeiros, o Coronel Esli Ricardo Lima, essas cidades foram agraciadas com unidades de regate e de combate a incêndio.

Para o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, José Carlos Barbosa, com mais estas entregas o governo realiza o maior investimento na aquisição de viaturas da história do Estado, por meio do Programa “MS mais Seguro”.

Conforme o governador Reinaldo Azambuja é fundamental que seja garantida a prestação de serviço com qualidade. De acordo com ele, o governo se preocupa em investir tanto no pessoal, quanto e na estrutura das polícias e dos bombeiros.

Ao todo foi investido nas 21 viaturas um valor de nove milhões e meio de reais. A entrega foi realizada em Campo Grande, na praça do Rádio Clube.