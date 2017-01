Nova Itamarati receberá recursos para a agricultura familiar

Divulgação

O prefeito de Ponta Porã e o Senador Pedro Chaves anunciaram na manhã desta ontem, 12, durante encontro com moradores do Distrito de Nova Itamarati a liberação de recursos federais para a aquisição de uma patrulha mecanizada, maquinários que serão disponibilizados para os agricultores familiares impulsionarem a produção naquela localidade.

Os dois, acompanhadores por diversas autoridades do município, se encontraram com moradores do distrito. Na oportunidade o senador anunciou a viabilização de uma emenda parlamentar para que sejam adquiridos máquinas e equipamentos que vão garantir as condições necessárias para que os agricultores familiares possam aumentar a produção de alimentos.

Na oportunidade o senador reafirmou o compromisso de ajudar Hélio na solução dos problemas enfrentados pela população de Ponta Porã: “quero ser o Senador de Ponta Porã. Neste sentido contem comigo para buscarmos recursos federais para a saúde, a educação e infraestrutura. É só o Prefeito Hélio me chamar que estarei pronto”, afirmou Pedro Chaves, que ficou impressionado com a força da agricultura familiar do Assentamento.

Para se ter uma idéia, no ano passado, os moradores do Itamarati comercializaram mais de R$ 1,3 milhão em alimentos, inclusive orgânicos que encontram grande receptividade no Brasil e no exterior. Durante o evento a população do Nova Itamarati recebeu outra boa notícia: em poucos dias será normalizado o abastecimento de água na área da Vila do Secador, núcleo urbano do Assentamento.

Depois de muito tempo, os moradores terão água de qualidade fornecida através de uma parceria da Prefeitura com a Sanesul. Recentemente a Prefeitura comprou uma bomba para captar a água de um poço artesiano. A compra do equipamento corrigiu um erro cometido pela administração anterior que não adquiriu o equipamento adequado. Por isso, a comunidade foi penalizada com a falta de água durante vários meses.

Através da parceria, a Sanesul ficou responsável pelo fornecimento de água para a comunidade. Hélio também anunciou a entrega de uma ambulância zero quilômetro para atender a comunidade. Mais uma vez, a agilidade da equipe da nova administração viabilizou o benefício: “esta ambulância foi adquirida pela Prefeitura com recursos de uma emenda do deputado estadual Flávio Kayatt. Ela ficou seis meses parada lá na Prefeitura por falta de seguro. Após assumirmos, em apenas cinco dias, o secretário de saúde, Dr. Patrick, regularizou a situação e hoje estamos podendo entregar este veículo que vai atender as necessidades dos moradores”, explicou o prefeito.