Nova coordenadora de Políticas Públicas para as Mulheres toma posse em Amambai

RENOVAÇÃO| Prefeito Dr. Bandeira empossou a advogada Rhaissa Espíndola Siviero Olmedo como nova coordenadora

Robson Fritzen

Durante solenidade na sala de reuniões da Prefeitura Municipal, o prefeito Dr. Bandeira, deu posse à advogada Rhaissa Espíndola Siviero Olmedo, nova coordenadora de Políticas Públicas para as Mulheres de Amambai. O ato contou com a presença de vários secretários municipais, vereadores, do delegado de Polícia Civil, Dr. Mikail Farias, entre outras autoridades e personalidades locais.

O prefeito destacou que usou critérios técnicos para aprovar a indicação da coordenadora, feita pela vereadora Janete Córdoba. “Deixei para a Janete que é a única mulher representante no poder legislativo municipal fazer essa indicação, cujo cargo de coordenadora está ligado ao meu gabinete”, ressaltou o prefeito.

A vereadora Janete, por sua vez, agradeceu ao prefeito Dr. Bandeira pela confiança depositada na sua indicação. “É um cargo muito importante para todas as mulheres de Amambai. Estou muito feliz com a posse da Rhaissa, que aceitou o nosso convite e o desafio de desenvolver um trabalho em prol das nossas mulheres. Vamos realizar juntas muitas ações, não apenas neste dia 8 de março, data que celebramos o Dia da Mulher. Precisamos da união e do apoio de todas as nossas instituições neste trabalho”, disse.

O presidente da Câmara Municipal, vereador Carlos Roberto Batista do Nascimento, o Carlinhos, disse que a missão da nova coordenadora municipal é importante e que a Câmara Municipal estará presente em todas as ações. “É uma missão difícil, mas com o empenho de todos podemos colher bons frutos com uma gestão forte em favor das mulheres. Tenho a plena convicção de que a Rhaissa vai desenvolver um bom trabalho”, ressaltou.

Logo depois de tomar posse, a nova coordenadora de Políticas Públicas para as Mulheres, Rhaissa Espíndola Siviero Olmedo, fez o seu primeiro pronunciamento agradecendo o prefeito Dr. Bandeira e todos os que apoiam o seu trabalho. “Eu gosto de enfrentar desafios e sei que aqui terei uma grande missão pela frente. Vamos trabalhar atendendo e valorizando as nossas mulheres. Convido a todos para que se somem a nós nessa luta pelas mulheres de Amambai”, disse.