Nova Andradina: Para trabalhar os Três Poderes, professora visita Prefeitura com os alunos da escola Irman Ribeiro

Isabelle Tanji Natalho Cuer

Na última semana, na quinta-feira (25), os alunos do 4º ano do Ensino Fundamental da Escola Estadual Irman Ribeiro, visitaram a Prefeitura Municipal de Nova Andradina. De acordo com a professora pedagoga Simone Magaroto, as crianças estão estudando, na disciplina de História, os “Três Poderes” que atuam na administração de Nova Andradina.

“Achamos interessante que eles pudessem conhecer um pouco sobre o trabalho que é realizado pelo prefeito Gilberto Garcia, pelo vice prefeito Nenão e todos os setores que compõe a prefeitura, para que observassem de perto o funcionamento da administração municipal”, explanou a professora Simone.

Os alunos, que estavam acompanhados também da coordenadora pedagógica, Tiana Marcussi, da professora de apoio Isabel Cristina e da professora intérprete, Fátima Yamada, foram recebidos pelo assessor do prefeito, Vicente Lichoti, que explicou aos alunos o trabalho de cada setor da Prefeitura. Logo depois, as crianças foram até o gabinete do prefeito.