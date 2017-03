(Nova Alvorada do Sul) Prefeito reúne catadores de materiais recicláveis para a operação da UPL

DIVULGAÇÃO

O Prefeito Arlei Silva Barbosa se reuniu com o Secretário de Meio Ambiente, Otoniel Xavier, e com a cooperativa de catadores de materiais recicláveis de Nova Alvorada do Sul, para início da operacionalização e gerenciamento da Unidade de Processamento de Lixo – UPL.

Os catadores de materiais recicláveis tiram do lixo o seu sustento, seja através da prática da coleta seletiva junto a alguns parceiros, dos recicláveis selecionados na fonte, catando pelas ruas ou retirando do lixo misturado, nos próprios lixões ou em UPL, ou até mesmo em centrais de triagens, como são conhecidas.

As vantagens da reciclagem são inúmeras, incluindo: o aumento da vida útil dos aterros sanitários; a redução da exploração dos recursos naturais; o incentivo da participação da comunidade na solução de problemas ambientais e sociais; a redução dos impactos ambientais durante a produção de novos materiais, como consumo de energia elétrica e água, bem como a ampliação do desenvolvimento econômico do município pela geração de novos empregos e renda na operacionalização com os materiais recicláveis e na expansão dos negócios relativos à reciclagem.

Os catadores que serão envolvidos no processo receberão apoio da Prefeitura de Nova Alvorada do Sul, além do projeto Cataforte, por meio de capacitação. O Cataforte é fortalecimento do Associativismo e Cooperativismo dos Catadores de Materiais Recicláveis.

O Prefeito Arlei Barbosa informou que, em breve, estará funcionando a UPL no município. “A Secretaria de Desenvolvimento está empenhada em colocar o quanto antes o funcionamento da Unidade de Processamento de Lixo – UPL, que será gerida pela associação de catadores de recicláveis de Nova Alvorada do Sul”. Finalizou o Prefeito.