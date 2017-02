“Nós estamos construindo pontes, não muros”, afirma Délia em Vila Vargas

BAIRRO A BAIRRO | Durante o mutirão de serviços prefeita anuncia a reforma do ginásio poliesportivo do distrito

A.Frota

“Passei todo o meu mandato de vereadora cobrando a reforma deste ginásio e não fui atendida. Agora eu vou fazer”. A afirmação é da prefeita Délia Razuk (PR), ao discursar na manhã de sábado, na Vila Vargas, distrito escolhido para o início do Bairro a Bairro, iniciativa por meio da qual a prefeitura de Dourados desloca a estrutura de praticamente todas as secretarias para levar o atendimento às pessoas, na sua própria comunidade.

Délia disse que a reforma do ginásio poliesportivo da Vila Vargas é um sonho antigo da comunidade do distrito e que ela vai realizar. “Quero começar agradecendo o amplo apoio de vocês e dizer que estou muito grata pela oportunidade que me deram de trabalhar por Dourados. Podem ter certeza que trabalharemos todos os dias, por toda a população. Independente de política, as ações da prefeitura chegarão a todos os bairros e distritos. Hoje aqui é apenas o começo”, afirmou a prefeita.

Ela lembrou que quando assumiu o executivo por 120 dias, em 2010, esteve em um evento de Natal, com vários serviços, no ginásio de Vila Vargas, e à época uma pessoa de meia idade afirmou que era a primeira vez que fazia um exame de sangue. “Aquilo marcou. E me convenceu de que o poder público tem sim é que olhar para as pessoas. Entender o que os cidadãos mais precisam. Por isso estamos aqui hoje, com uma grande oferta de serviços e, também, para conversar e ouvir o povo”, disse.

Délia reforçou que o compromisso da administração é com as pessoas e não com grupos políticos. “Somos servidores públicos, pagos com os impostos que a população recolhe; temos a obrigação de prestar um bom serviço à comunidade”, mencionou, afirmando que o dinheiro pago com IPTU, ISS e outros tributos será revertido em trabalho. “Estamos construindo pontes, e não muros, que separam. O foco da administração é a pessoas”, repetiu

APOIOS

Morador de Vila Vargas, o vereador Bebeto (PR) foi o primeiro a falar na abertura do evento. Lembrou que durante os 120 dias do mandato interino Délia Razuk mobilizou toda a estrutura da prefeitura para atender a zona rural e, agora “com apenas 41 dias da atual administração, vem esse mutirão de serviços para servir a população”. Bebeto disse ainda que “valeu muito a pena ter escolhido andar ao lado da vereadora Délia, hoje a prefeita que vai mudar a história de Dourados”.

Também representante da zona rural, Silas Zanata (PPS) lembrou que como vereador sempre é cobrado e “hoje a prefeitura está 100% presente, atendendo a comunidade, da cidade e do campo. É bom ter a certeza que essas ações chegarão às demais localidades”, mencionou.

Além de Bebeto e Silas, também prestigiaram o mutirão em Vila Vargas os vereadores Braz Melo (PSC), Junior Rodrigues (PR), Olavo Sul (PEN) e Romualdo Ramin (PDT). Todos os secretários e diretores também marcaram presença.

A Banda da 4ª Brigada abriu a cerimônia ao som do Hino Nacional e entoou também vários ritmos da MPB. Prefeita, secretários e servidores das mais diversas pastas encerraram a primeira parte dos trabalhos na escola Getúlio Vargas, onde oraram o Pai Nosso em agradecimento. Em seguida participaram de almoço preparado por equipe da secretaria de Agricultura Familiar e cujos legumes e verduras foram doados por agricultores familiares da Agrovila e Agrovargas, as quais a prefeita Delia fez questão de agradecer publicamente.