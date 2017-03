“Nos defenderemos com as armas que temos: Verdade e trabalho”, disse prefeito de Nova Andradina em coletiva de imprensa

Isabelle Tanji

Natalho Cuer

Na manhã desta quinta-feira (23) o prefeito Gilberto Garcia junto ao vice-prefeito Nenão, realizou uma coletiva de imprensa para esclarecimento da atual situação do Poder Executivo após o pedido de cassação ser acatado pelo Juiz da 5ª Zona Eleitoral, José Henrique Kaster Franco. Além da prerrogativa de perderem seus cargos, ambos podem ficar inelegíveis por oito anos.

A ação de investigação judicial do Ministério Público Estadual (MPE), aponta que a coligação de Gilberto Garcia teria infligido a legislação eleitoral na campanha que o levou à vitória, em 2016. De acordo com o MPE, a propaganda eleitoral veiculada na Rádio Excelsior motivou a intervenção, pois o veículo de comunicação teria descumprido a escala da propaganda eleitoral determinada pela Justiça Eleitoral e com isso, promoveu o favorecimento de Gilberto Garcia e Nenão.

Para o prefeito, a acusação será respeitada, porém, ele não está de acordo, pois conforme os votos, em Nova Andradina, onde a rádio é a mais ouvida, Garcia perdeu por 290 votos, já em Casa Verde, onde a rádio não é tão acessada, ganhou por 320 votos.

“Estou falando isso pra mostrar que a rádio não teve tanto peso assim, não teve tanta influência para ganharmos. Fomos para as ruas pedir voto, sem dinheiro, não compramos voto algum. Fomos casa por casa, apresentando nossa proposta para a população, isso pesou na nossa vitória”, declarou Gilberto. Também foi questionado por ele o fato de a Rádio Excelsior ter sido absolvida. “Parece que eu sou o operador da rádio e que mando lá”, disse.

Quando questionado sobre o vice Nenão ser o diretor da mesma, Gilberto lembrou que ele fora afastado durante a campanha eleitoral. “Supostamente o Nenão pode ter participado? Por ‘supostamente’ tirar um mandato democraticamente eleito eu acho que já está exagerada essa sentença”, completou.

Para acalmar a população, Gilberto destacou sua confiança e pediu para a população “acalmar os ânimos”, pois o que eles decidiram nas urnas deverá ser respeitado. “Uma eleição é feita de diversas batalhas, mas a grande guerra foi decidida no dia 02 de outubro, então, democraticamente, ganhamos a primeira guerra. Agora vem a guerra dos tribunais que em tese, perdemos essa primeira. Vai ser um combate muito longo, mas temos convicção e acreditamos na justiça e nessas outras batalhas nós vamos ganhar a guerra. Confio na Justiça, mas sobre tudo, confio em Deus”.

Ao ser questionado sobre o cargo de prefeito, Gilberto foi claro, “para acalmar a população de Nova Andradina quero deixar bem esclarecido aqui que eu continuo no meu cargo de prefeito, quem quiser ocupar o meu lugar, vai disputar eleição, não vai ser fácil assim não”.

E para encerrar, Garcia também explanou, “fomos condenados em primeira instância, mas temos todo o direito de recorrer. Assim que a sentença for publicada, nossos advogadas já entrarão com os trabalhos. Confiança absoluta de que nós estamos no cargo e continuaremos no cargo. Nós estamos trabalhando e vamos continuar trabalhando muito por nossa cidade”, finalizou Gilberto.