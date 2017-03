No embalo da Libertadores, Pimpão crê em vitória do Bota sobre o Vasco

Após a boa estreia na fase de grupos da Copa Libertadores, em que venceu o Estudiantes por 2 a 1, na última terça-feira, o Botafogo “virou a chave”. O foco está no confronto de domingo contra o Vasco, pela Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca. A partida que será disputado no Engenhão, às 17h30 (MS), é válida pela segunda rodada.

Com três pontos, o time ocupa a terceira colocação do Grupo B, atrás de Flamengo e Nova Iguaçu, que possuem a mesma pontuação, mas levam vantagem nos critérios de desempate. Agora, o atacante Rodrigo Pimpão espera pela vitória, para que o clube suba na tabela.

“Temos que buscar essa conquista e vamos batalhar para que isso ocorra. Temos um clássico agora, uma oportunidade para vencermos e encostarmos lá na frente. Temos que pensar no nosso time e não no adversário. É pensar no nosso melhor dentro de campo para conseguirmos um bom resultado”, disse.

Peça importante no esquema do treinador Jair Ventura, Pimpão vive bom momento e já anotou três gols no ano. Diante do rival, ele espera voltar a balançar as redes.

“Clássico é clássico. Clima diferente, ainda mais por enfrentar um clube onde já passei. Já joguei contra o Vasco umas três vezes, marquei gol e espero ir bem novamente contra eles. É um jogo ‘fora de casa’. Esperamos fazer uma grande apresentação. Não temos a desculpa do campo, conhecemos bem. Tudo para fazermos uma grande partida.”

Em preparação para o clássico, o Botafogo volta a treinar nesta sexta-feira, às 8h30, no Engenhão.