No dia da Visibilidade Lésbica, Luiza Ribeiro reforça direito ao uso do Nome Social

Em Campo Grande, a vereadora Luiza Ribeiro (PPS) é autora da Lei Municipal n. 5.527/2015 que assegura as pessoas travestis e transexuais o direito a identificação pelo Nome Social em documentos de prestação de serviços quando atendidas nos órgãos públicos. “O uso do nome social existe por vários fatores, entre as travestis e transexuais mais jovens, motiva a continuidade dos estudos e, entre as mais velhas, evita constrangimentos nos atendimento em órgãos públicos, como postos de saúde, sendo a pessoa chamada como preferir cotidianamente, em contraste com o nome oficialmente registrado que não reflete sua identidade de gênero”, comentou a vereadora que reforça no Dia da Visibilidade Lésbica, 29 de agosto, o direito ao Uso do Nome Social.

A vereadora durante seu mandato atuou na defesa da diversidade propondo importantes debates na Câmara que assegurassem a pessoa ser o que deseja ser. Luiza outorgou, ainda, o Título de Cidadã Campo-grandense a Cristiane Stefanny, que posteriormente se tornou a primeira travesti a assumir um cargo de comando na administração municipal. “Lutamos pela liberdade e pela inclusão, não por política de privilegio, acreditamos no ser humano independente de sexo, raça, religião ou cor”, argumentou a vereadora.