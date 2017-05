No Bairro a Bairro em Macaúba, Délia anuncia reforma da poliesportiva

A prefeita trouxe a reflexão sobre como o Bairro a Bairro ganhou fortalecimento e ampliação das atividades, com total aceitação das pessoas

A Ação Bairro a Bairro ocorrida no sábado (27) no distrito de Macaúba marcou a aproximação da Prefeitura de Dourados com o distrito e a garantia de que a administração continuará com ações para beneficiar a comunidade local. Isso porque, além de atividades que o projeto proporcionou, com o envolvimento de todas as Secretarias Municipais, a prefeita Délia Razuk anunciou ações que vão além do Bairro a Bairro, como a reforma da poliesportiva e recuperação de estradas.

Durante o pronunciamento de abertura das ações no sábado de manhã, a prefeita Délia anunciou à comunidade de Macaúba o projeto para reforma e ampliação do centro esportivo de Macaúba, compromisso firmado que já teve obra iniciada, na semana passada e que vai receber outras melhorias, como pista de caminhada, praça de convivência, academia ao ar livre e espaço para instalação de uma feira.

Além do projeto, que pode ser visualizado por todos presentes, a prefeita Délia ressaltou os serviços prestados que serão expandidos e a ações que vão ocorrer durante esta semana estradas nas vicinais, com vistas ao escoamento da safra. “Estamos hoje aqui com as inúmeras ações do Bairro a Bairro, mas também vamos anunciar esta reforma da poliesportiva e a recuperação em caráter emergencial das vicinais. A prefeitura está aqui hoje e vai ficar”, disse a prefeita.

A prefeita trouxe a reflexão sobre como o Bairro a Bairro ganhou fortalecimento e ampliação das atividades, com total aceitação das pessoas, e andou por todo o distrito acompanhando as ações.

“É muita alegria compartilhar com a comunidade de Macaúba uma ação como esta”, disse. Em visita ao campo de futebol ao lado da escola Coronel Firmino Vieira de Matos, a prefeita lembrou que quando assumiu como interina, iniciou a reforma do campo, mas ao sair, a obra parou. Durante a solenidade, a prefeita anunciou que também vai recuperar o campo de futebol.

A comunidade de Macaúba esteve muito receptiva com os muitos serviços prestados. A Prefeitura iniciou os trabalhos no meio da semana passada, com patrolamento e recuperação das ruas, cascalhamento e compactação, limpeza, poda de árvores, sinalização das vias e outros serviços.

Segundo moradores do distrito, há muitos anos o patrolamento não abrange todas as ruas da área urbana e há pelo menos 15 anos o campo de futebol não tem sido palco de atividades esportivas.

Durante o Bairro a Bairro, foram entregues os kits escolares para alunos do 1° ao 9° ano da escola Coronel Firmino Vieira de Matos, a primeira escola a receber os kits que serão distribuídos a partir desta semana para Rede Municipal de Ensino do Município.

O professor Mário, diretor da escola, falou como representante da comunidade e agradeceu pelos serviços. “Uma ação semelhante ao Bairro a Bairro não acontece há muito tempo aqui. Macaúba não será mais o mesmo distrito”, disse.

O vereador Idenor Machado parabenizou a administração pela ação de recuperação dos distritos. “É louvável”, disse. O vereador Bebeto ressaltou a preocupação da administração com os distritos e disse que ação como a que tem ocorrido devolve a esperança para a comunidade. “Os distritos merecem ações como estas e queremos muito mais gente envolvida”, disse.

A prefeita visitou também as instalações da poliesportiva no distrito de Vila Formosa. Com secretários, planejou ações de otimização dos espaços e revitalização dos prédios naquele local.

Ações

No Bairro a Bairro, sob coordenação da Secretaria de Governo e Secretaria de Cultura, a Secretaria de Fazenda manteve plantão para tirar dúvidas sobre o Imposto Predial e Territorial Urbano.

O Instituto do Meio Ambiente (Imam) plantou e distribuiu mudas. A Secretaria de Saúde esteve com o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) para vai vacinar contra a raiva e ministrar educação e saúde para controle doenças, com a DST Aids para ministrar palestras, confeccionando Cartão SUS, atualização e cadastramento, com núcleo de regulação para agendar consultas e exames, com nutricionista para instruções e, ainda, aferimento de pressão e cuidados contra a hipertensão.

A Secretaria de Educação entregou os kits escolares e manteve trabalhos dentro do projeto SOS Educação na escola do distrito. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Sustentável divulgou as vagas de emprego cadastradas na Casa do Trabalhador, prestou informações sobre seguro desemprego e recebeu currículos para cadastro o Ministério do Trabalho e demais esclarecimentos.

A Secretaria de Agricultura Familiar e Economia Solidária promoveu a revitalização da horta na escola Coronel Firmino Vieira de Matos, com a doação de quase 3 mil mudas que fomentarão um projeto piloto de cultivo de horta entre os alunos, além do plantio de 30 bananeiras. A Secretaria de Assistência Social divulgou os serviços do Centro de Referência da Assistência Social (Cras), assim como o conselho tutelar.

A Secretaria de Serviços Urbanos continuou as ações iniciadas durante a semana passada, com limpeza das vias, poda de árvores e pintura de meios-fios, troca de lâmpadas, retirada de entulhos. a Agetran promoveu sinalização das vias públicas e educação para o trânsito.

A Secretaria de Obras Públicas deve reformar os vestiários, implantar pista de caminhada no complexo esportivo e ainda restaurar o salão do centro comunitário, onde será instalada uma capela mortuária para atender a comunidade e espaço para integração dos moradores.

A Agência Municipal de Habitação e Interesse Social realizou cadastramento para programas de casas populares, fez visita de constatação para regularização fundiária, inscrições e informações para projetos futuros. O Procon esclareceu dúvidas dos consumidores e a Funed manteve atrações esportivas e de lazer.

A banda da 4ª Brigada de Cavalaria Mecanizada fez apresentação ao publico e o 2° Grupamento de Bombeiros esteve presente armando uma tirolesa para fazer a alegria da criançada.