No aniversário de Aquidauana, Azambuja anuncia R$ 27 milhões em investimentos

125 ANOS DE AQUIDAUANA| Pacote de obras anunciados ontem devem beneficiar infraestrutura e esporte

Chico Ribeiro

Ao completar 125 anos de fundação na terça-feira (15), Aquidauana ganhou um pacote de obras do Governo do Estado, que somam R$ 27 milhões. “É o maior pacote de obras que essa cidade já viu”, afirmou entusiasmado o prefeito do município, Odilon Ribeiro, ao participar da solenidade em que o governador assinou vários documentos referentes aos projetos a serem executado em benefício da população da região.

“São investimentos importantes. É uma alegria assinarmos autorização para o recapeamento de vias públicas e execução de outras obras, mostrando que em momento de extrema dificuldade financeira que o país atravessa a parcerias são importantes para melhorar a vida das pessoas”, destacou o governador Reinaldo Azambuja, durante a solenidade de assinatura dos documentos que antecedeu o desfile cívico, escolar e militar em comemoração ao aniversário de Aquidauana.

Os investimentos do Governo do Estado na região são em várias áreas. Na do esporte, por exemplo, o Executivo estadual, por meio da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), vai aplicar R$ 450 mil na reforma do poliesportivo da cidade. A contrapartida da prefeitura será de R$ 50 mil.

Em infraestrutura urbana serão investidos um total R$ 4.887.506,98. Conforme a ordem de serviço assinado por Reinaldo Azambuja, R$ 953.753,27 serão destinados para a execução do projeto de pavimentação e drenagem das ruas Bernardino Lopes e Antonio Quelho, na Vila São Pedro. Os trabalhos devem começar já nesta quarta-feira. O projeto receberá recursos oriundos de emenda parlamentar apresentado pelo deputado federal Luiz Henrique Mandetta.

O governo estadual vai destinar, ainda, R$ 1.414.046,03 para a pavimentação asfáltica e drenagem da Rua Antonio Campelo, no bairro Previsul, cujas obras já estão em andamento. O governador também autorizou a licitação para o recapeamento de parte da Avenida Duque de Caxias, parte da Avenida Pantaneta e em toda a extensão da rua dos Ferroviários, num total de 43.380 quilômetros. Projeto orçado em R$ 2.519.707,68 e que será executado com recursos federais e contrapartida do Estado.

No aniversário do município, os moradores da zona rural também foram contemplados. Em quatro assentamentos, 243 famílias passaram a contar com patrulhas mecanizadas. São dois tratores agrícolas, duas grades aradoras, duas grades niveladoras de arrasto e um rotoencanteirador. As patrulhas mecanizadas são frutos de emendas apresentadas por Reinaldo Azambuja quando ainda era deputado federal, e pela deputada federal Tereza Cristina. Também foram entregues casas para agricultores, construídas por meio do Programa Nacional de Habitação Rural (PNHR).

Além do governador Reinaldo Azambuja e do prefeito Odilon Ribeiro, participam da solenidade no palanque montado na Rua 7 de Setembro, no centro de Aquidauana, a vice-governadora Rose Modesto, o deputado federal Vander Loubet, os deputados estaduais Felipe Orro e Beto Pereira, e os secretários Marcelo Miglioli (Infraestrutura) e José Carlos Barbosa (Justiça e Segurança Pública).