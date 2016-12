Neymar confirma presença em jogo festivo de Zico no Maracanã amanhã

Fernando Dantas/ Gazeta Press

A 13ª edição do Jogo das Estrelas, evento festivo tradicionalmente promovido por Zico, está marcada para às 20h30 (de Brasília) de amanhã, no Maracanã. O astro Neymar, atacante do Barcelona e da Seleção Brasileira, participará da partida amistosa.

A assessoria de imprensa do Jogo das Estrelas confirmou a presença de Neymar na manhã desta segunda-feira. O atleta formado nas categorias de base do Santos já participou de uma edição anterior do evento promovido por Zico e não será a única estrela em 2016.

Entre os estrangeiros, estão confirmados os argentinos Juan Sebastian Veron e Juan Pablo Sorin, o uruguaio Loco Abreu, recentemente contratado pelo Bangu, e o espanhol Joan Capdevila. Os brasileiros Aldair, Zinho, Renato Gaúcho, Júnior e Cláudio Adão também participarão.

Renato Augusto, companheiro de Neymar na Seleção, estará em campo na quarta-feira. Entre os atletas que se destacaram na última edição do Campeonato Brasileiro, Dudu, Marinho, Camilo, Gustavo Scarpa, Vitinho, Réver e Juan foram convidados para o jogo festivo.

O evento será marcado por uma série de homenagens às vítimas do acidente aéreo sofrido pela delegação da Chapecoense, com parte da renda revertida às famílias. Às 18h30, haverá uma preliminar entre artistas. Com mais de 25 mil ingressos já vendidos, a comercialização dos bilhetes segue nas bilheterias do Maracanã e por meio da Internet.(Gazeta Esportiva)