Nego do Borel posta foto romântica na piscina para comemorar um ano de namoro

Nego do Borel mostrou o seu lado romântico na web. O cantor compartilhou uma foto com a namorada, Julia Schiavi, na piscina, comemorando um ano de namoro, na tarde desta terça-feira (17), no Instagram. “Um ano. Hoje fiquei relembrando quando te conheci. Nunca me esquecerei daquele dia. Meu coração disparou meu corpo estremeceu e fiquei perdido em teu olhar”, esreceveu o funkeiro apaixonado na legenda.

Julia também fez um post em homenagem à data comemorativa e publicou na rede social. “Um ano. Como passou rápido. Lembro como se fosse hoje quando nos conhecemos. Você me olhando e se aproximando com seu jeito doido. Sua loucura completa a minha. Apenas somos felizes e isso basta”, declarou ela.