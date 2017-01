Naviraiense agenda amistoso sábado em Dourados

Orivaldo Sales

O Naviraiense segue a preparação para o Campeonato Sul-mato-grossense 2017. Ainda em fase de condicionamento físico, o Jacaré já tem os primeiros testes agendados e no próximo sábado deve estar em Dourados para um jogo-treino contra o Inter Flórida, campeão da Copa Karandá de 2016.

Os amistosos são um pedido do técnico Rony Aguilar e colocará o elenco já em atividades para saber do poderio para a competição. Ainda não foi confirmado o local do amistoso em Dourados e nem o horário, mas deve acontecer no estádio da Leda.

Na quarta-feira (18), o Jacaré vai ao Paraná enfrentar o Toledo no estádio 14 de dezembro. Um terceiro amistoso ainda será marcado pela diretoria antes de estrear contra o Sete de Dourados no dia 1 de fevereiro no Douradão.

Além do adversário da estreia, o Naviraiense enfrenta na primeira fase o Águia Negra, Ivinhema, Corumbaense e Urso de Mundo.

Renato Giansante

Gazeta MS