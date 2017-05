(Naviraí) Prefeito prestigia inauguração do curso de Farmácia Clínica

DIVULGAÇÃO

O prefeito de Naviraí, Izauri de Macedo, esteve na manhã desta segunda-feira (22) participando da abertura do Curso de Farmácia Clínica, realizado pela UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), em parceria com o Conselho Federal de Farmácia, Sociedade Brasileira de Farmácia Hospitalar e Serviços de Saúde (SBRAPH) e a Associação Comercial e Empresarial de Naviraí (ACEN).

Além do prefeito, o gerente de Saúde do município, Fábio Bonicontro, e o gerente de Administração, Eduardo Mendes, também prestigiaram a abertura do curso, que ocorreu nas dependências da ACEN e visa capacitar Farmacêuticos e acadêmicos do Curso de Farmácia.

Ao falar às pessoas presentes no evento, o prefeito de Naviraí destacou a importância de buscar meios de cada vez mais capacitar os profissionais da área farmacêutica, por se tratar de uma área de crucial importância para a comunidade.

“Esta capacitação certamente acrescentará muito a cada um dos participantes que buscam agregar ainda mais conhecimento. Como prefeito, gostaria de dizer que toda a ação que possa melhorar a qualidade de vida da nossa população terá todo o meu apoio”, disse o prefeito Izauri.

O gerente de Saúde, Fábio Bonicontro, afirmou que é de suma importância que eventos desta natureza aconteçam, pois são as farmácias que os pacientes procuram para adquirir medicamentos prescritos pelos médicos.

“Que este curso possa trazer ainda mais conhecimento a cada um dos participantes e mais qualidade no atendimento a população. O papel do farmacêutico é muito importante, pois um profissional bem qualificado é a garantia de que os medicamentos prescritos pelos médicos serão adquiridos pelos pacientes”, afirmou o gerente de saúde.

O Curso de Farmácia Clínica terá duração de cinco meses, com carga horária de 40 horas/aula, com aulas na primeira segunda-feira de cada mês.