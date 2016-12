Naufrágio mata atletas e torcedores de time de futebol em Uganda

Reprodução

Um naufrágio matou cerca de 30 pessoas no Lago Albert, em Uganda, país localizado no leste da África. Na embarcação, que afundou neste domingo (25/12), estavam atletas e torcedores de um time de futebol local.

Ao todo, 15 pessoas foram resgatadas com vida e nove corpos foram encontrados pelas autoridades do país. De acordo com relatos, a embarcação estava sobrecarregada e acabou virando. Alguns estavam bêbados e muitos cantavam e tocavam instrumentos. Segundo a agência de notícias AFP, autoridades ainda estão buscando corpos na região.

Paulo Lannes

Metrópoles