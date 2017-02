Na Câmara de Dourados, solução para transporte de estudantes é encaminhada

Thiago Morais

Uma reunião na Câmara de Vereadores de Dourados, na manhã desta terça-feira, dia 14, deu encaminhamento para solucionar o problema do transporte de estudantes do ensino fundamental dos moradores nos residenciais Dioclécio Artuzi e sitiocas. A reunião foi organizada pelo vereador Júnior Rodrigues (PR).

A secretária de Educação da Prefeitura, Audrei Milani, e o secretário de Governo, Ralf Marques, se comprometeram a resolver ainda esta semana a questão do transporte para as crianças pequenas. Já o caso das crianças maiores e dos estudantes do ensino técnico, que envolvem também o Estado, continuam a ser discutido.

Participaram da reunião também os vereadores Daniela Hall (PSD), presidente; Sérgio Nogueira (PSDB), vice-presidente; Pedro Pepa (DEM), 1º secretário; Cirilo Ramão (PMDB), 2º secretário; Braz Melo (PSC), Idenor Machado (PSDB), Madson Valente (DEM), Carlito do Gás (PEN), Romualdo Ramim (PDT), Cido Medeiros (DEM), Elias Ishy (PT), Alan Guedes (DEM) e Jânio Miguel (PR).

Também participaram Waldenir Machado, coordenador do Escritório Regional do Governo do Estado em Dourados e Nei Elias Coineth de Oliveira, coordenador regional de Educação e ainda representantes dos moradores, o diretor da Medianeira Transportes, Marcelo Saccol; Sílvio Reginaldo, comandante da Guarda Municipal, e ainda representantes de deputados estaduais.

Novamente, como aconteceu na sessão ordinária desta segunda-feira, todos os vereadores saíram em defesa do oferecimento pela Prefeitura do transporte específico das crianças, como era feito nas gestões administrativas municipais anteriores.

É que a atual administração pretendia que os estudantes utilizassem o transporte coletivo normal, o que revoltou os moradores de bairros distantes, onde ainda não há escola para atendê-los, como é o caso do Dioclécio Artuzi e das sitiocas.

Com a mobilização dos moradores e os vereadores encampando a luta deles para a retomada do sistema de transporte específico para os estudantes o caso caminha para uma solução.