Murilo ‘passa bastão’ para Délia e recebe agradecimentos pela boa gestão realizada

A. Frota

O prefeito Murilo Zauith (PSB) e a prefeita eleita Délia Razuk (PR) assinaram a Declaração Provisória de Transmissão de Cargo, em solenidade na noite de quinta-feira (22), no Centro de Convenções Antônio Tonanni. No evento, Murilo disse que realizar uma transição de “alto nível” é uma forma de respeito à vontade da população e aos votos recebidos nas urnas. “Acho que poucas cidades no país podem viver um momento desse e para mim isso é um sinal de respeito muito grande”, afirmou.

Ele lembra que recebeu a prefeitura de Dourados das mãos de Délia em 2011, quando a cidade passava por um momento difícil e ela estava à frente de um governo transitório. “Você passou a cidade para mim e agora eu passo com muito orgulho para você assumir estes quatro anos, que conquistou com o voto da população”, disse.

Murilo ainda disse que ele e Délia fazem a transição como numa corrida de bastão. “Você passou o bastão para mim e eu estou passando o bastão para você, mas correndo porque a nossa cidade está vivendo um grande momento e nesse momento nós precisamos estar todos unidos, porque quem ganha com isso é a população”, relatou.

Deixando a administração oficialmente no próximo dia 31 de dezembro, Murilo também destacou o trabalho de respeito com o qual trabalho junto à Câmara de Vereadores. “Avançamos juntos”, relatou, lembrando que o legislativo sediou grandes debates durante os 70 meses em que esteve a frente da prefeitura.

O presidente da Casa de Leis, Idenor Machado, lembra que Murilo consolidou a administração com respeito e serviços prestados, sempre mantendo uma boa relação com os vereadores. “A gestão teve a Câmara como grande parceira”, disse. “O prefeito sempre manteve o diálogo, atendendo as demandas levadas pelos vereadores ao executivo”, complementou, dizendo que a equipe foi exemplar e que isso é sinal que vivemos uma verdadeira democracia em Dourados.

Já Délia, destacou o período de transição municipal classificando como “muito tranquila e com muito respeito”. Além disso, agradeceu os serviços prestados por Murilo e sua equipe de secretários que compuseram a gestão municipal. “Quero agradecer o serviço que o senhor [Murilo] prestou e todo o seu secretariado, nestes seis anos para a nossa cidade”, disse. Ela ainda disse que pretende realizar também um governo com diálogo e participação da sociedade.

Além do encerramento da transição, durante a solenidade no Centro de Convenções foi entregue pela atual gestão à prefeita eleita, ao vice eleito Marisvaldo Zeuli (PPS), aos atuais e futuros vereadores presentes, o Perfil Socioeconômico de Dourados. O documento realizado pela prefeitura em parceria com várias entidades reúne indicadores que mostram o desenvolvimento do município.