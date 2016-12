Murilo entrega central de orgânicos e destaca apoio à agricultura familiar

A. Frota

O fomento à agricultura familiar foi destacado pelo prefeito Murilo durante a inauguração da central regional de distribuição de produtos hortifrutigranjeiros orgânicos da Apoms (Associação de Produtores Orgânicos de Mato Grosso do Sul). A cerimônia foi na manhã de terça-feira (20).

O prefeito destacou a criação da Semafes (Secretaria Municipal de Agricultura Familiar e Economia Solidária) em Dourados, que serve de exemplo para vários municípios de Mato Grosso do Sul. “Nosso compromisso é com vocês, de dar condições para que possam produzir e comercializar”. Ele afirmou que estruturas de incentivo foram dadas durante sua administração.

A unidade foi feita com recursos disponibilizados pelo Banco do Brasil e todo o processo, que tem apoio da Agraer, da Secretaria Nacional de Agricultura Familiar e Fundação Banco do Brasil, foi intermediado pela Prefeitura de Dourados através da Semafes.

Ele lembrou que são 320 produtores que precisam do aparato da prefeitura, Estado e União para articular a logística dos produtos, que resultem em venda e mais renda. Muitos produtos comercializados aqui, vêm de outros Estados, por isso, o município trabalha criando condições para que seja cada vez mais produzido internamente.

Murilo também pontuou que Dourados está entre as cidades que mais possuem feiras livres com foco na comercialização de hortifrutigranjeiros, incluindo os produzidos em âmbito local. Os orgânicos ainda possuem espaço com feiras específicas. “Nós queremos que vocês sejam fortes”, afirmou.

O secretário da Semafes, Landmark Rios, destacou o empenho do prefeito Murilo em atender ao pedido da Apoms para ceder o espaço.

A área fica anexa a uma das feiras criadas pela administração municipal. “Dourados está ganhando um presente com esta construção que é tão importante para a Agricultura Familiar da cidade e da região”, relatou.

A cerimônia de ativação da central, contou ainda com a presença de autoridades do Estado e da União. Houve reuniões técnicas; entrega das sementes através da AGRAER/SEMAFES/SEAD e palestras técnicas.