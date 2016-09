Mural Etnias, de Kobra, entra para o Guinness como maior grafite do mundo

O mural Etnias do artista Eduardo Kobra, pintado no Boulevard Olímpico, na Orla Conde, área portuária do Rio, recebeu o certificado do Guinness World Record, o Livro dos Recordes, como o maior grafite do mundo. O trabalho, que tem a extensão de 3 mil metros quadrados representa a união entre os povos dos cinco continentes estampada em rostos dos povos Huli da Nova Guiné, Mursi da Etiópia, Kayin da Tailândia, Supi da Europa e os Tapajós das Américas, em uma ligação com os cinco arcos olímpicos.

O artista disse que, antes do certificado chegar, o mural já tinha se tornado uma superação própria, por ter feito um trabalho nestas dimensões. Anteriormente, o maior era um painel de 2 mil metros que grafitou em Macaé, no norte fluminense. Kobra disse que não pintou o Etniascom a intenção de alcançar o título de maior do mundo. “Eu realmente não tinha pensado nisso. Sabia da dificuldade do mural, da proporção do mural e de tudo que significaria conseguir realizar um trabalho com estas proporções. Foi algo de superação para mim”, disse.

Mensagens nas redes sociais

Para o grafiteiro, as diversas mensagens nas redes sociais que apontavam o trabalho como um recorde formaram uma mobilização que o levou ao título. “Começaram a marcar o Guinness Book em várias mensagens do Instagram, inclusive, acho que acabou mobilizando e o mural, para minha surpresa, entrou oficialmente no Guinness Book como o maior do mundo. Fiquei muito surpreso com isso e muito honrado. Para mim foi uma dupla honra, poder realizar um mural no Rio de Janeiro e durante a Olimpíada e ainda o mural agora entrar no livro dos recordes”, disse.

Além do tamanho, o mural bateu outro recorde que não foi incluído no certificado: o número de fotos feitas pelo público que foi ao Boulevard. O mural se tornou uma das maiores atrações do Boulevard durante os Jogos Olímpicos Rio 2016. “A gente deveria ter dito isso para eles. Eu já fiz um mural em Nova York, aquele do beijo que ficou entre os dez pontos mais fotografados de Nova York, mas o número de selfies tiradas nesse muro das Etnias e o tanto de pessoas que me marcaram nas redes sociais foi uma coisa inacreditável, inclusive do mundo todo”. (Agência Brasil)