Mulheres de Dourados fazem manifestação nesta quarta-feira, Dia Internacional da Mulher

Stella Zanchett

Nesta quarta-feira, dia 8 de março, a Praça Antonio João deve ser palco de uma manifestação de mulheres douradenses. Desde fevereiro, grupos de mulheres ligadas a sindicatos, instituições religiosas, grupos estudantis e feministas estão se reunindo para programar e realizar a atividade. Todas as mulheres douradenses são convidadas a participar, pois se trata de uma manifestação pública e pacífica.

O principal tema da manifestação é contra a Reforma da Previdência, conforme os termos da Proposta de Emenda Constitucional 287, feita pelo governo de Michel Temer. “Atualmente, algumas mulheres têm o direito de se aposentar a partir dos 45 anos, dependendo da profissão que exercem e do tempo de contribuição. A Reforma da Previdência estipula que tanto homens como mulheres, seja qual for a profissão que exerçam, só poderão se aposentar a partir dos 65 anos. Igualar o tempo de serviço para homens e mulheres, para trabalhadores do campo e da cidade, não é promover igualdade, é usar a política para fazer injustiça. Quem considera justo imaginar uma professora das séries iniciais dando aula aos 60 anos? Alguém acha justo que uma dona de casa ou uma lavradora sejam impedidas de se aposentar porque não contribuíram com a Previdência por 25 anos, no mínimo?”, questiona a jornalista Stella Adriana Zanchett, do movimento Marcha Mundial das Mulheres.

Além do tema da Reforma da Previdência, a manifestação terá participação de mais de 15 entidades e movimentos sociais, que vão trazer demandas específicas das mulheres indígenas, negras, das assentadas, das trabalhadoras da educação, das jovens e estudantes, entre outras.

A proposta é que, a partir das 17 horas, seja feita uma marcha saindo da Praça Antonio João em direção ao Parque dos Ipês. Lá, o ato será encerrado com a apresentação de do espetáculo teatral “Judite e sua sombra de menino”.

Movimento Internacional

A manifestação que acontece em Dourados integra o movimento internacional de Greve de Mulheres, com o lema: “se nossas vidas não importam, que produzam sem nós”. A greve internacional conta com a adesão de mulheres de 50 países. Uma parte das grevistas ficará o dia todo sem ir ao trabalho, mas mesmo as mulheres que não podem interromper as atividades podem participar. Para isso, todas estão convocadas a ir trabalhar com uma roupa ou laço da cor lilás, ou colocar uma bandeira roxa no ambiente de serviço. Outra sugestão é que as mulheres tirem meia hora do seu expediente para se reunir e conversar sobre as situações que caracterizam violência de gênero.

Para a Laura Jane Gisloti, professora na Universidade Federal da Grande Dourados, este 8 de março será um momento histórico em que as mulheres de Dourados e de todo o mundo estarão nas ruas demonstrando que não aceitam mais as opressões diárias. “O principal motivo pessoal de compor essa greve de mulheres é que se trata de um momento histórico: são mais de 50 países que confirmam a adesão a essa greve internacional. Como feminista e militante há alguns anos, vejo que esse é um momento esplendoroso, estou particulamente feliz com essa organização das mulheres em nível mundial”, afirma Laura.

A sindicalista Gleice Jane Barbosa, presidente do SIMTED, também demonstra entusiasmo com a mobilização feminina. “As mulheres, quando organizadas, podem mudar o mundo. E mudar o mundo é necessário para mudar a vida das mulheres”, defende Gleice.

Educação

As mulheres ocupam cerca de 80% das vagas de professores da educação básica no Brasil. E várias professoras de Dourados vão aderir à manifestação nesta quarta-feira. “Este 8 de março está sendo de luta, de garra, de empoderamento. Esse ano tivemos muitos ataques à Educação. Em Dourados, falta professores nas salas de aula, falta transparência para explicar como esse problema será resolvido, falta respeito com os educadores e educadoras, com os contratados e com os concursados. Nesse 8 de março, espero que as mulheres – professoras, estudantes, mães de alunos – se unam e mostrem o que elas querem: respeito. Que nós sejamos valorizadas porque nós mulheres somos guerreiras”, argumenta Marisa Leal, professora da educação básica.

Além do contexto da rede pública de ensino, um dos temas que levam as professoras às ruas também é a Reforma da Previdência. Atualmente, as docentes de séries iniciais podem se aposentar a partir dos 45 anos. A Organização Mundial da Saúde (OMS) reconhece o direito à aposentadoria especial a esta categoria pelo desgaste físico e psicológico inerente à profissão e agravado pelas condições do sistema público de educação.

Mulheres do campo

Nas regras atuais, as mulheres do campo podem se aposentar mesmo que não tenham tido carteira assinada, nem contribuído para a Previdência. Na nova lei, essas mulheres terão que contribuir com 5% do salário mínimo todo mês, por 25 anos, para poder se aposentar aos 65 anos e receber o salário mínimo. Isso significa, na prática, que as mulheres da agricultura familiar, as indígenas, as quilombolas, as ribeirinhas não terão acesso à aposentadoria. Terão que “se virar” para se sustentar durante a velhice que, para quem trabalha debaixo do sol e no cabo da enxada, costuma chegar bem mais cedo do que para nossos engravatados governantes.

Mulheres negras

Essa reforma previdenciária é especialmente dura contra as mulheres negras e de baixa escolaridade. Apenas para nos fixar em um exemplo: estima-se que 6 milhões de mulheres são empregadas domésticas no Brasil, mais da metade é negra. Até 2014, aproximadamente 70% das empregadas domésticas não tinham carteira assinada. Isso significa que a maioria dessas trabalhadoras, que realizam um serviço pesado diariamente, não terá acesso à aposentadoria por falta de tempo de contribuição.

Divulgação

“Juntem as forças pra seguir nessa jornada. Busquem as forças pra lutar na sua própria batalha”

Pedra e Bala – Cordel do Fogo Encantado.