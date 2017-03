Mulher morre esmagada ao ser atingida por veículo desgovernado em Dourados

Da redação

Osvaldo Duarte

Na manhã desta quinta-feira (09), uma mulher identificada como Tânia Carneiro Flores de 51 anos morreu ao ser esmagada por um Toyota Corolla desgovernado que invadiu o terreno de sua residência.

O fato ocorreu na Rua Oliveira Marques, no Jardim Caramuru. Tânia era irmã de Wanderlei Carneiro, candidato a prefeito de Dourados no ano passado.

Segundo informações, a condutora do veículo teria colidido antes em um veículo VW Gol e perdido o controle do Toyota Corolla invadindo a residência de Tânia. Com o impacto, o portão foi derrubado.

A vítima estava sentada em uma cadeira no quintal da casa e foi prensada entre o veículo Toyota Corolla e a parede. Tânia morreu na hora.

A condutora do veículo foi socorrida em estado de choque.